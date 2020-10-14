用「漢語拼音」還是「通用拼音」？高市府拍板定案

高市府去年曾就「通用拼音」或「漢語拼音」孰優，尋求市府「營造英語生活環境推動會」府外委員意見，高市府研考會今表示，外籍委員均認為，重點在於全市英譯名稱的統一，讓來高的外籍人士減少辨識困難。市府考量更換拼音系統要耗費7千3百多萬，因此，高雄市政府將續採行「通用拼音」。

高雄市研考會表示，市府2004年即依據中央政府所公告的「中文譯音使用原則」，採用「通用拼音」英譯，並全面更新各項道路、地名英譯為通用拼音。

同時，市府2004年成立「營造英語生活環境推動委員會」，協助審定高市各項英語標示英譯；高市各機關學校與景點之英語標示、道路音譯名稱訂定，皆經由市府審定後，公告於市府網頁。

研考會並指，2009年高市辦理世界運動會，當時即依中央譯音使用原則，採行「通用拼音」，全面更新統一各項標示道路地名、路名的英譯，並於2008年進行第一次英譯牌示除錯，使高市英譯正確比例達90%。

2011年縣市合併後，為解決全市道路地名英譯名稱不統一的問題，再度於2013年辦理英譯除錯活動，針對各區重要道路或通往重要景點的道路進行英譯除錯，完成原高雄縣轄區596面錯誤英譯牌面修正，將全市混淆的英譯標示統一，採取一致的通用拼音英譯名稱。

研考會說，市府去年曾就「通用拼音」或「漢語拼音」孰優尋求市府「營造英語生活環境推動會」府外委員的意見，外籍委員均認為，高市道路地名英譯的正確與一致性，對外籍人士而言，比使用何種拼音系統更重要，重點在於全市英譯名稱的統一，讓來高的外籍人士，能減少辨識的困難。

研考會指出，更換拼音系統估計耗費7千3百多萬的龐大經費及人力資源，因此市府將續採行「通用拼音」，將節省的經費與人力，投入四大優先政策，包括產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣汙染優先。