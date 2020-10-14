稽查旅宿業前竟先通風報信 高市觀光局長致歉

高雄市人道酒店在國慶連假期間私自收住居家檢疫民眾，被房客踢爆，事後高雄市政府介入處理，又被議員黃紹庭質疑，觀光局在稽查前向旅宿業者「通風報信」，高市觀光局長周玲妏今早坦承作業疏失，向社會大眾致歉，並表示會檢討懲處。

高雄市衛生局及觀光局今早連袂召開記者會，說明人道酒店提供居家檢疫旅客混住一事，衛生局長黃志中表示，事發後已安排包括警察局、民政局、衛生局及觀光局同仁，針對轄內495家旅宿業者進行稽查，重點包括防疫旅不能混住一般旅客，非防疫旅館也不能入住居家檢疫的民眾，全部查核結果，有1777名居家檢疫民眾，都住防疫旅館。

人道酒店因私自提供居家檢疫民眾住宿，引起軒然大波，沒想到事後議員黃紹庭更爆出，市府局處對旅宿業稽查時，竟事先通風報信，對此觀光局長周玲妏上午表示，觀光局在稽查前先以訊息周知業者，原希望業者 先行準備資料，便利查詢，儘管同仁解釋是為求效率才採此措施，但造成社會觀感不佳，觀光局仍表示歉意，並會立刻檢討。

她表示，防疫如同作戰，每一環節不能輕忽，要用最嚴格標準執行，並恪遵本份依法行政。她坦承觀光局的確在作業上有所疏失，會深刻檢討。但她也向社會各界表示，接下來對所有旅館的稽查，會更加強，做好完善準備，不希望因為這次事件，影響其他縣市旅客秋冬季節到高雄旅遊的意願。