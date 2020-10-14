正修科大協助新住民創業圓夢 8人考取丙級餐飲證照

來自越南的新住民廖秋荷喜愛料理，參加正修科大餐飲系「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，精進餐飲技能，已順利取得丙級證照，她興奮地說，將會開一家餐飲店，改善家庭經濟。

正修科大為協助新住民在餐飲界創業，與高雄市政府、高雄科技大學，高雄餐旅大學協力推動「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，結訓後並辦一場盛大的「新住民的好食光」異國美食品嚐大會，展示學習成果。生活創意學院長許清雲說，學校基於大學社會責任，希望透過餐飲訓練技能，幫新住民取得餐飲證照，讓他們在餐飲界有立足之地。

品嚐活動端出日本的橫田日式料理、菲律賓的好迪早午餐及美味的印尼小吃，其中「金銀越南河粉」和「美味越南法式三明治」也端出準備創業的拿手好菜，在校園分享。來自越南的新住民廖秋荷，特別感謝正修餐飲系讓她有機會學習餐飲技能，未來她將開一家餐飲店，改善家裡經濟。

計劃主持人王寶惜說，學校對新住民的關懷不餘遺力，透過各式餐飲輔導活動、座談會、中餐烹調丙級證照輔導班、新住民成果發表美食品嚐大會，協助新住民創業、同時讓更多人認識異國飲食文化。