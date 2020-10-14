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正修科大協助新住民創業圓夢 8人考取丙級餐飲證照

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
正修科大餐飲系推動「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，輔導有意願在餐飲界創業的新住民考取證照。記者王昭月／攝影
正修科大餐飲系推動「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，輔導有意願在餐飲界創業的新住民考取證照。記者王昭月／攝影

來自越南新住民廖秋荷喜愛料理，參加正修科大餐飲系「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，精進餐飲技能，已順利取得丙級證照，她興奮地說，將會開一家餐飲店，改善家庭經濟。

正修科大為協助新住民在餐飲界創業，與高雄市政府、高雄科技大學，高雄餐旅大學協力推動「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，結訓後並辦一場盛大的「新住民的好食光」異國美食品嚐大會，展示學習成果。生活創意學院長許清雲說，學校基於大學社會責任，希望透過餐飲訓練技能，幫新住民取得餐飲證照，讓他們在餐飲界有立足之地。

品嚐活動端出日本的橫田日式料理、菲律賓的好迪早午餐及美味的印尼小吃，其中「金銀越南河粉」和「美味越南法式三明治」也端出準備創業的拿手好菜，在校園分享。來自越南的新住民廖秋荷，特別感謝正修餐飲系讓她有機會學習餐飲技能，未來她將開一家餐飲店，改善家裡經濟。

計劃主持人王寶惜說，學校對新住民的關懷不餘遺力，透過各式餐飲輔導活動、座談會、中餐烹調丙級證照輔導班、新住民成果發表美食品嚐大會，協助新住民創業、同時讓更多人認識異國飲食文化。

「新住民朋友為了創業，真的很辛苦」，王寶惜說，參加培訓的新住民只能利用周末假日的有限時間接受輔導，周六上理論課程，周日一整天實務操作，已有8名新住民均順利取得丙級餐飲證照，學習成果令人感動。

接受正修科大餐飲系輔導的新住民，已有8人考取丙級證照。記者王昭月／攝影
接受正修科大餐飲系輔導的新住民，已有8人考取丙級證照。記者王昭月／攝影

新住民 越南 創業

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