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陳情永久屋違建拆除 部落長老自焚 伍麗華：不捨與憤怒

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣禮納里部落中，霧台鄉好茶部落族人昨到縣府陳情抗議永久屋違建問題。圖／本報資料照
屏東縣禮納里部落中，霧台鄉好茶部落族人昨到縣府陳情抗議永久屋違建問題。圖／本報資料照

八八風災後，屏東縣興建1320幢永久屋，族人入住永久屋10年，永久屋基地違建情況越來越多，縣府針對違建量體最誇張的兩戶將拆除，族人昨到縣府抗議陳情時，發生長老盧啟村自焚事件，盧仍在醫院燒燙傷加護病房治療中。原住民立委伍麗華獲悉後，她深感不捨與憤怒，「不可以隱匿個人的非法行為，這是假公濟私」，她也提醒族人「不要受不實的資訊影響」，大家一同為盧長老守望禱告。

原住民立委伍麗華曾任屏東縣府原民處長，八八風災時，她陪伴泰武國小和部落展開重建之路，伍麗華說，永久屋有許多問題存在，但從來不迴避，一一面對克服。

伍麗華說，永久屋的居民希望有自主產業，發現永久屋礙於法規限制無法合法辦理民宿，縣府積極解決，向交通部觀光局、內政部營建署溝通，永久屋民宿在去年合法化；當年集體遷村，許多沒有分配到永久屋的族人，承受長年與親人分離痛苦，也著手「修訂永久屋自治條例」，上月在議會三讀通過，讓永久屋基地的備災用地，開放族人自費興建住宅。

伍麗華說，永久屋去年發現被法院法拍賣給非災民，縣府透過提告請求拆屋還地成功阻止，也將問題向中央反映，今年內政部營建署修訂災防法，明定永久屋不得成為法拍標的物；昨陳抗帶領人當年帶領族人打國賠案後敗訴，面對龐大訴訟費用，她協助募款，避免族人面對再度的傷害。

永久屋因生活空間不足產生違建，伍麗華說，也正研擬「永久屋開發計畫」，朝向「提高建蔽率及容積率」來解決永久屋違建的問題。她到立法院後，她向原民會反映永久屋年久失修，在前瞻二期預算也編列經費，提供族人整修，「面對問題，想方設法來解決才是正辦」。

伍麗華說，這次陳抗起因永久屋「個案」，有侵占國有地事實，違建量體巨大，有公共安全之虞，經檢舉、糾正多次，屋主簽下自行拆除切結書，卻發生帶領族人陳抗，引發族人意外事件「深表遺憾也無法認同」。

屏東縣府強調，依永久屋基地違建拆除計畫規定，凡「以公共設施用地違章影響公共安全者」優先拆除，其次住宅用地違章興建密閉空間違章建築物3層樓以上者，違建戶李金龍身為霧臺鄉代，應清楚法令規定與拆除的優先順序，實不該為自身利益，心存僥倖。

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原住民立委伍麗華深感不捨與憤怒，「不可以隱匿個人的非法行為，這是假公濟私」，她也提醒族人「不要受不實的資訊影響」一同為盧長老守望禱告。圖／取自伍麗華臉書
原住民立委伍麗華深感不捨與憤怒，「不可以隱匿個人的非法行為，這是假公濟私」，她也提醒族人「不要受不實的資訊影響」一同為盧長老守望禱告。圖／取自伍麗華臉書

違建 伍麗華 屏東縣

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