聽新聞
test
0:00 / 0:00
確定了！高雄市府今決定發放1500元消防防疫津貼
本報日前報導全台各縣市消防員賣力投入防疫卻「同工不同酬」，甚至還有消防員分毫未領，引起議論。高雄市政府今在防疫會議後，敲定要將撥給防疫分隊出勤消防員每趟1500元、載送確診個案可有2500元津貼。
據了解，高雄市消防局曾函文詢問內政部、消防署這筆防疫津貼未有下文，當時消防局代理局長蔡致模只好在今年6月24日用5萬元預借金，以「加菜金」方式撥給消防局下7個防疫專責分隊，慰勞同仁辛苦。
高雄市政府今在市政會議後緊接著馬不停蹄開防疫會議，討論關於高雄市消防局防疫專責分隊的消防員，出勤率約2050多次，居全國之冠，卻無合理津貼。
陳其邁在會中敲定，只要是載送「疑似個案」消防員，每趟核發1500元給出勤消防人員，若是載送「確診個案」每位出勤消防人員核發2500元。這筆錢來自第二預備金還是災損金，由高雄市府主計處研議。
高雄市消防局長李清秀說，全球新冠肺炎疫情爆發以來，高雄市府全力配合中央進行防疫工作，市長體諒同仁辛苦，馬上開會討論撥款，鼓舞基層士氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言