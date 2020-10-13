確定了！高雄市府今決定發放1500元消防防疫津貼

本報日前報導全台各縣市消防員賣力投入防疫卻「同工不同酬」，甚至還有消防員分毫未領，引起議論。高雄市政府今在防疫會議後，敲定要將撥給防疫分隊出勤消防員每趟1500元、載送確診個案可有2500元津貼。

據了解，高雄市消防局曾函文詢問內政部、消防署這筆防疫津貼未有下文，當時消防局代理局長蔡致模只好在今年6月24日用5萬元預借金，以「加菜金」方式撥給消防局下7個防疫專責分隊，慰勞同仁辛苦。

高雄市政府今在市政會議後緊接著馬不停蹄開防疫會議，討論關於高雄市消防局防疫專責分隊的消防員，出勤率約2050多次，居全國之冠，卻無合理津貼。

陳其邁在會中敲定，只要是載送「疑似個案」消防員，每趟核發1500元給出勤消防人員，若是載送「確診個案」每位出勤消防人員核發2500元。這筆錢來自第二預備金還是災損金，由高雄市府主計處研議。