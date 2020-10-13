回饋母校！議員董森堡攜手迪伸電子捐贈殺菌燈給金大

新冠肺炎疫情依然全球發燒， 縣議員暨金門大學校友會副理事長董森堡與迪伸電子公司今天共同捐贈UVC手持紫外線殺菌燈10組給金門大學，回饋母校之餘，盼守護全體師生的健康，讓他們安心在校園中學習。

金大校長陳建民表示，今年全球性新冠肺炎疫情爆發以來，金大在校園中推行許多衛生防治措施，除勤量體溫、洗手和戴口罩外，並多次校園消毒和提醒同學注意事項等作為，以確保身心健康。本次由該校校友會副理事長董森堡議員與迪伸電子公司合捐的UVC手持紫外線殺菌燈，將提供給全校師生共同使用，以提升校園的防疫能力。

董森堡指出，此次捐贈的防疫物資「UVC手持紫外線殺菌燈」是由迪伸電子研發成功，是一款拿到了第三方公正P2病毒實驗室的滅菌證書，能夠在3秒內就能達成百分百抑制冠狀病毒、腸病毒的紫外光殺菌器，該用品可讓使用者在防疫設備多一個選擇，多一層防護效果，守護全體師生的健康。

據了解，新冠肺炎疫情爆發以來，各界人士都踴躍捐贈包括額溫槍、口罩、次氯酸水、消毒酒精等防疫用品，給校方，讓學校的師生得以安心學習，讓校方相當感激。