高市防疫出勤獎勵金 陳其邁：已核定編列、核發

高雄市長陳其邁今在臉書發文，今早在防疫會議他已核定編列、核發防疫出勤獎勵金，將比照台北，載送「疑似個案」一趟、每位出勤消防人員核發1500元；載送「確診個案」一趟、每位出勤消防人員核發2500元。

日前仁武分局澄觀所薛姓所長心肌梗塞癱倒在派出所，陳其邁說，薛所長目前意識已清醒，生命現象穩定，持續觀察。他今天也到新莊消防分隊，向昨天為薛所長施行CPR、AED的兩位消防隊員方韋博、鍾咸泰，及其他辛勞的消防隊員們，致上深深謝意。

陳其邁表示，第一線消防員冒險犯難，防疫時期，也全力配合執行居家檢疫、隔離個案等協助後送工作，工作風險很高。有他們的堅守職務，才讓防疫更周全、市民朋友更安心，因此給消防人員的防疫津貼一定要加速再加速。