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人道酒店將居檢者與一般客混住 只因國慶連假想多接客

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
有民眾爆料，高雄人道國際酒店將一般旅客與居家檢疫者混住，高雄市觀光局與衛生局前往稽查。圖／高雄市觀光局提供
有民眾爆料，高雄人道國際酒店將一般旅客與居家檢疫者混住，高雄市觀光局與衛生局前往稽查。圖／高雄市觀光局提供

高雄市政府今天召開防疫會議，專案報告日前「人道國際酒店將居家檢疫者與一般民眾混住同樓層」案。新聞局長董建宏今天表示，衛生單位曾於９月1日至10月7日期間多次前往人道酒店抽查，都沒有發現違規混居狀況，業者竟在國慶連假收大批觀光住客，10月9日起違反防疫原則接待一般旅客，變成致混住狀態，10月10日下午經聯合稽查確認當時收住有35名居家檢疫對象及45名一般旅客，違反防疫旅宿之獨棟、分層、分區等防疫管控規範，依傳染病防治法第70條裁罰1萬5千元。

董建宏指出，衛生局在10月10日接獲訊息後，當日立即偕同觀光局前往人道國際酒店稽查，證實確有35名檢疫者與一般房客有同樓層混住的情事；隔天就將1名檢疫期滿的民眾之外的34名檢疫者，全數移置合格的防疫旅館，並要求人道酒店全館消毒。

董建宏說，人道國際酒店於今年3月起，即主動配合防疫政策接待回國旅客居家檢疫，當時相關感控清消工作在不定期查訪紀錄上都符合標準。但飯店經營權等問題，持續由主管機關觀光局協助輔導其申請成為合格防疫旅館，因故沒有通過，所以遵照中央流行疫情指揮中心行政要求，限令其自10月15日起不得收住居家檢疫對象，在此之前應嚴格恪遵防疫旅館管理規範。

衛生單位在９月1日至10月7日期間多次前往抽查，未發現違規混居狀況。但卻在國慶連假10月9日起違反防疫原則接待一般旅客，並且無妥適區劃居家檢疫對象，而致混住狀態，10月10日下午經聯合稽查確認當時收住有35名居家檢疫對象以及45名一般旅客，違反防疫旅宿之獨棟、分層、分區等防疫管控規範，依傳染病防治法第70條裁罰新台幣1萬5千元罰鍰。

為明確掌握轄內防疫旅館是否收住一般旅客？一般旅館是否違規收住居家檢疫對象？10月12日起由觀光局、衛生局、民政局及警察局全面執行聯合稽查工作，共查訪高雄市觀光旅館10家、旅館377家（含防疫旅館55家）、民宿108家，並確認住房旅客身分，都符合規定。董建宏強調，高雄市府團隊守護高雄責無旁貸，目前旅宿安全一切無虞，請市民及觀光客安心。

高雄市長陳其邁今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議，他針對遠洋漁船入境檢疫，倘若其中有1人出現症狀，就需全船疏散到防疫旅館或醫院繼續進行檢疫，責請衛生局與中央流行疫情指揮中心釐清處理流程，並建請中央統一規定。

衛生局 居家檢疫

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