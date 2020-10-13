幸運兒是你嗎？ 金酒抽出2萬瓶白金版的「黑金剛」

「黑金剛」是金酒公司歷久不衰的暢銷酒品，金酒最近推出復刻版「白金版陳年特級金門高粱酒」，酒基從陳年5年增加到10年，金酒公司今天下午抽2萬瓶的「白金版陳年特級高粱酒」購買權，由金門縣長楊鎮浯親自按鈕啟動電腦亂數抽出，中獎機率約6%，不少民眾都說，好不容易才抽中，要把酒買下來珍藏。

備受關注的這場抽獎直播，於今日下午14時登場，由金門縣長楊鎮浯、副縣長黃怡凱、金門酒廠總經理楊駕人、金大理工學院院長馮玄明、鄉鎮長等人一同見證抽籤儀式，在縣長楊鎮浯按下抽籤啟動鈕後，電腦亂數隨機抽出2萬名金門鄉親，各鄉鎮中籤人數分為金城鎮6,153人、金湖鎮4,297人、金沙鎮3,040人、金寧鄉4,494人、烈嶼鄉1,931人、烏坵鄉85人。

金酒公司說，這次抽獎，只要符合109年秋節縣民配售酒資格者就有機會抽中購買權，以全縣有配售酒資格者約13萬人計，中籤率約6分之1左右；抽中者，可以以每盒配售價新台幣3999元，購買1盒，幸運者的中籤名單可於今天晚上20時前至金門酒廠官方網站查詢，金酒也會同步寄發中籤通知單，並提供下鄉銷售服務，下鄉配售日期為10月22-23日(週四~週五)：烈嶼鄉、金沙鎮、金湖鎮；10月26-27日(週一~週二)：金寧鄉、金城鎮，每日上午9時至17時，於各村里辦公處配售，烏坵鄉將待中籤者匯款完成後即宅配到府。

楊鎮浯也現場宣布加碼「彩蛋」，將於11月辦理「金門縣109年振興經濟專供酒配售」，以109年10月7日為戶籍作業基準日，於110年2月12日(含)年滿20歲者，符合配售對象資格之民眾可申購一箱（12瓶）0.75L-56.6度振興經濟專供酒，有關後續下鄉配售日期，金門酒廠將會另行公告。

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