屏東原民鄉居服員好薪情 月薪5萬起跳幸福又滿足

屏東縣全縣長照需求人數3.2萬人，有居家服務需求近萬人，長照2.0啟動後，縣府散佈全縣的特約居服機構今年成長至52個，合格照服員1496人，目前照護人數8200人，照服比為1比6，和全國相當；屏東縣幅員廣大，為提升交通不便偏鄉地區和山區原住鄉居家照護品質，縣府近年力推「照服員在地化」，加上偏鄉地區法定長照支付標準比一般地區多2成，平均月薪5萬，近年來愈來愈多人投入。

屏東縣長期照護管理中心說，全縣扣除機構安養、聘有看護和社區日間照護長照人口，估計居家服務需求者約近萬人；屏東縣因幅員廣大，特別將全縣分成8個區，合計52個特約居服機構，將居家照服人力資源分散各地，方便就近提供照護；在原鄉有屏北三地區、屏南有牡丹區，近年導入「照服員在地化」，雖服務距離較遠，但法定支付多出2成，平均5萬元薪資在原鄉是好特遇，部分偏遠和原鄉區照服比甚至高過平地。

縣長期照護管理中心說，以往長照1.0時，沒有劃分項目，居服員常苦不堪言，因為個案會要求用最短的時間完成最多的事情，去一趟除基本的照顧、餵飯、換洗，可能還要應案家要求煮全家的飯菜、擦地板、刷廚房、洗窗簾，而家務協助就變成大掃除，過度要求成為居服員抱怨項目中的首名，長照2.0後已有改善，每項工作清楚列出，但每個個案需求不盡相同，很難統一限制，照服專員除了會先向各案說明服務項目與範圍，若真的有需要，也會彈性調整。

在屏南牡丹原民鄉投入居家照服3年多的42歲吳姓女照服員說，照護者多是家人難分身或無餘力照護的失能長者，做的事情不外乎掃地、洗澡、洗衣、煮飯和照顧等家務事，這份工作的有趣來自於長輩的互動，老人家依賴她，願意跟她講心裡話，是最大的成就感；它不只是勞動，還能成為長輩、家屬情感寄託的對象，每個月工作5天、每天8小時，5萬月薪比一般工作還高，若假日不休還會更高，覺得幸福又滿足。