外籍貨船擱淺高雄港 港務公司要求船東抽油拖離
一艘獅子山籍貨船昨天凌晨因船艙進水船身傾斜，空勤總隊緊急吊掛救出13名船員。高雄港務分公司今天上午要求船東及海事工程公司加速抽油、抽水，並將船拉離旗津海域。
一艘獅子山籍多用途船「志海8號」昨天在高雄港北側外海因船艙進水導致船身向右傾斜，凌晨3時30分通報將棄船求援，航港局南部航務中心協助通報空勤總隊以直升機吊掛將13名船員救出，目前人員先安置防疫旅館集中檢疫。
航港局南部航務中心先委託拖救船隊將船拖至安全水域，但因這艘貨輪繫纜樁斷裂無法拖帶，且受海流影響，「志海8號」一路漂進高雄港錨區，並於昨天晚間7時擱淺旗津中洲污水廠南側海域。
高雄港務分公司今天下午指出，上午10時30分邀集港區公民營單位召開緊急應變會議，要求「志海8號」船東於中午12時前將抽油、抽水委託廠商名單提送高雄港務分公司，並於下午2時前提送計畫，開始抽油、抽水。
高雄港務分公司也要求船東及委託廠商現場布放攔油索，並加強督促船東及委託廠商加速抽油、抽水作業，儘速將船拖離受困海域。
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