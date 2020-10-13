聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋冬蕉價跌…立委劉建國、農委會合力吸客 蕉農瞬間笑了
雲林秋冬蕉今年產量過剩，價格每公斤跌落不到10元，甚至出現滯銷，為幫助蕉農，立法委員劉建國9月開始偕農委會推動外銷、內銷、加工等措施，劉宣布又媒合5000箱香蕉。
劉建國表示，今年風調雨順，香蕉產量過剩，造成價格跌落，目前每公斤約7、8元，立委劉建國、農委會9月開始陸續推動香蕉外銷、內銷、加工等措施，其中以日本為主要外銷國，共銷出3354噸，較去年同期增加26%。
內銷部分則鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購，已執行735噸；也鼓勵加工業者收購，產製香蕉加工品，計執行55噸；台灣高鐵、中華電信及台灣港務公司等單位，再下定5000箱訂單，目前為止已為蕉農拚出超過4萬公斤的香蕉銷量。
農糧署中區分署長姚士源說，除此之外，農委會也積極「媒合公民企業大訂單」，以產地冷藏直送、宅配到府等服務吸客，成功接到台電、台糖、台鹽、中鋼及各公民營企業團體採購2910箱訂單，從9月底開始陸續出貨，且在各界熱烈響應下，大訂單也持續湧入，昨天追加5000箱訂單已在準備中，歡迎各公司行號及團體踴躍訂購，「用新台幣下架香蕉」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言