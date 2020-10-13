秋冬蕉價跌…立委劉建國、農委會合力吸客 蕉農瞬間笑了

雲林秋冬蕉今年產量過剩，價格每公斤跌落不到10元，甚至出現滯銷，為幫助蕉農，立法委員劉建國9月開始偕農委會推動外銷、內銷、加工等措施，劉宣布又媒合5000箱香蕉。

劉建國表示，今年風調雨順，香蕉產量過剩，造成價格跌落，目前每公斤約7、8元，立委劉建國、農委會9月開始陸續推動香蕉外銷、內銷、加工等措施，其中以日本為主要外銷國，共銷出3354噸，較去年同期增加26%。

內銷部分則鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購，已執行735噸；也鼓勵加工業者收購，產製香蕉加工品，計執行55噸；台灣高鐵、中華電信及台灣港務公司等單位，再下定5000箱訂單，目前為止已為蕉農拚出超過4萬公斤的香蕉銷量。