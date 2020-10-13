傳吳榕峯轉赴康軒關係企業任職 高市議員促查

高雄市議員簡煥宗今天在議會批評康軒文教集團董事長李萬吉於檢疫期間未落實規定並促教育局加入抵制；他也揭發前教育局長吳榕峯轉任康軒關係企業中國總校長，促查是否違反旋轉門條款。

有關是否違反旋轉門條款的說法，高市府人事處指出，依照公務人員服務法第14條之一規定，即公務員於其離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。又政務人員退職後要赴大陸應依「台灣地區大陸地區人民關係條例」的規範，應向移民署及前服務單位申請等。

市府教育局官員指出，吳榕峯於7、8月期間有提出申請，陸委會也有發文向教育局查證資料等。

簡煥宗於市議會教育部門質詢，針對李萬吉在9月間未按規定居家檢疫，還於檢疫期間趴趴走而被裁罰新台幣百萬元，卻還逼退公司吹哨者離職引起公憤，全教總要求全面抵制康軒教科書，他促市府教育局長謝文斌加入抵制行動。

簡煥宗除了要求教育局抵制康軒集團，他還揭發前市府教育局長吳榕峯卸任後轉任康軒關係企業，即康橋國際雙語學校中國校區總校長，是否違反旋轉門條款。

他指出，康軒集團有供應高雄市教科書，質疑吳榕峯轉到康軒關係企業任職，是否違反旋轉門條款。

謝文斌表示，有聽說吳榕峯相關新職務，至於是否違反旋轉門條款，會請政風單位去了解。

國民黨市議員陳若翠不滿簡煥宗對退職政務官的質疑，她批評民進黨是雙重標準，並舉例多名民進黨執政的前市府也有官員任職環保公司董事長等，也違反旋轉門條款，盼用一樣的標準檢視。