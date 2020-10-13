好蕉情！金門縣長楊鎮浯力挺雲林農友 助購7200公斤香蕉

金門與雲林好「蕉」情！金門縣長楊鎮浯在9月25日赴雲林縣斗南農會參訪金酒公司合作契作高粱事宜，得知台灣中南部香蕉盛產，農民收益受影響，金門縣府特別採購7200多公斤的頂級「烏龍蕉」，未來將由金門縣農會協助，以團購方式，鼓勵金門地區各級機關及民眾訂購。

雲林縣長張麗善與金門縣長楊鎮浯兩人今天下午特別同框舉行跨海視訊，到場的還有金門縣農會理事長蔡水游、總幹事黃永堆共同為雲林香蕉團購宣傳，楊鎮浯表示，他在9月25日赴雲林縣斗南農會參訪金酒公司合作契作高粱事宜，聽聞雲林縣外銷日本烏龍品種香蕉，品質優良，他說，這麼好品質的國產香蕉，希望有機會也能讓金門的民眾吃得到，所以立刻請建設處進行雙方的合作交流。張麗善縣長除了表達對於金門縣的感謝之意外，也為即將啟運至金門的香蕉貨櫃進行封櫃。

張麗善也說，兩縣先前因為契作高粱合作而結緣，今日又因香蕉加深兩縣的好蕉情，未來希望能有更多合作的機會，不只雲林的香蕉進來金門，金門優質的農特產品也到雲林去，雙方互通有無，一起來相互行銷，達到兩縣雙贏。

金門縣建設處長文水成表示，這次合作為避免過度衝擊地區水果市場，經與縣農會評估，採用限量方式採購外銷日本等級之烏龍品種香蕉，後續將由縣農會以團購方式，鼓勵地區各級機關及民眾訂購（金門縣農會超市電話：082-372847）。

據了解，雲林縣先前的烏龍品種香蕉外銷日本年總量可達600公噸，每箱15公斤外銷價約新台幣550至600元間，品質相當優良，在日本3根香蕉就要賣台幣112元，此次縣府特別採購480箱「烏龍蕉」，希望可以幫助中南部的農民，也讓金門民眾吃到便宜、品質又好的香蕉。