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防違收居檢者 高市全面稽查旅館結果出爐
高雄人道國際酒店被爆違規收住居檢者，且與一般旅客混住，昨高市府相關局處約400人，全面聯合稽查高雄市觀光旅館7家、旅館377家（含55家防疫旅館）、民宿108家，確認住房旅客身分，均符合規定。
高雄市新聞局長董建宏表示，民眾10日在網路揭露人道國際酒店疑有居家檢疫者及一般民眾合住同層樓，市府衛生局及觀光局接獲訊息後，立即前往稽查；後除將35名檢疫者移置合格的防疫旅館外，並依法開罰業者1萬5千元罰鍰。
董建宏指出，人道國際酒店今年3月起配合防疫政策接待回國旅客居家檢疫，當時相關清消工作在不定期查訪紀錄上均符合標準，但因業者經營權等問題持續由觀光局輔導申請成為合格防疫旅館未果，因此依中央規定，令其自10月15日起不得收住居家檢疫對象。
董也說，衛生單位9月1日到10月7日間多次前往抽查，未發現違規混居狀況，但此次國慶連假大批觀光客，業者竟於10月9日起違反防疫原則接待一般旅客導致混住。
觀光局12日會同衛生局、民政局及警察局約400人，全面執行聯合稽查工作，共查訪高雄市觀光旅館7家、旅館377家（含55家防疫旅館）、民宿108家，並確認住房旅客身分，均符合規定，未發現有非防疫旅館私接居家檢疫者情形。
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