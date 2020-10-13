楊鎮浯探望109歲人瑞呂陳甜 自爆健檢「滿江紅」

重陽節前夕，金門縣長楊鎮浯今天前往金湖鎮西村慰問高齡109歲的人瑞呂陳甜，楊鎮浯說，目前金門地區的長輩人數，比例還滿高的，他覺得每一位長輩都是金門的福氣，祝福金門地區所有的長輩都能健健康康，福氣圓滿。

楊鎮浯今天中午由縣府社會處長董燊、金湖鎮長陳文顧、蓮庵里長呂文林與鄉鎮公所相關人員陪同下，到金湖鎮西村慰問民國元年出生的人瑞呂陳甜，楊鎮浯特別轉贈中央的金鎖片，並致贈縣府特製的敬老酒和禮品，向長輩獻上祝福，祝福她健康快樂。

老人家得知縣長要來訪，相當開心，據說一大早就起床忙著打扮，家人也轉述，媽媽昨晚就一直問「縣長要來看她嗎？」，難掩興奮之情；呂陳甜的三子呂金水表示，家裡以前務農，母親共生了10個孩子，生活清苦，媽媽以前每天都在忙農作，閒暇時還會做健身操，身體相當硬朗，他說，母親現在只有失智，沒有三高問題，只是摔倒後，行動比較不便，行動都要家人攙扶，其他都還好。

呂金水也透露媽媽的養生之道很簡單，就是生活作息正常，早睡早起，吃的也簡單，只是如今沒有牙齒，只能喝流質的食物；得知呂阿嬤的身體狀況不錯，沒有三高，讓楊鎮浯也很羨慕，自爆他的體檢是「滿江紅」，有10多項數據都不合格。

楊鎮浯表示，「家有一老，如有一寶，」，今天來探望阿嬤，一方面來關心阿嬤的日常的生活狀況，同時也是來沾一下阿嬤的福氣；他也提及，縣府目前致力於來做各項長輩的這些照護，包括長輩的整合門診，各社區據點有供餐服務，期盼金門長者活得更健康、更有品質。

縣府社會處表示，金門從9月開始舉辦系列重陽敬老活動，除了9月中舉辦的「阿公阿嬤歌唱大賽」，10月中陸續展開各鄉鎮「關懷90歲以上長者及百歲人瑞」慰問活動，月底還有「模範老人表揚」及「模範老人知性之旅」等活動。

董燊表示，這次各鄉鎮推薦的模範老人有14人，其中最高齡89歲，最年輕的也有73歲，這些具備優良事蹟的高齡模範長者，都是大家效法的榜樣。