港藝中心將辦講座 「跟著董事長遊臺灣」

臺中市港區藝術中心將在10月17日下午2點在國際會議廳辦理專題系列講座，邀請戴勝通分享「跟著董事長遊臺灣」，戴勝通曾被譽為帽子大王，是臺灣知名企業家，40多年的企業經營經歷。

港區藝術中心表示，戴勝通過去以製造業起家，第二次創業卻選擇旅遊這塊戰場，他40年來遊山玩水的親身體驗，化身旅遊、美食達人，推出了「跟著董事長」系列旅遊書，原本不會用手機發簡訊的戴勝通，在兒子的鼓勵下，會用臉書，甚至使用粉絲團來經營個人品牌。

港區藝術中心表示，戴勝通以「跟著董事長遊臺灣」名號，打響了臺灣、大陸與世界的精緻旅遊，戴勝通說，要做當地旅遊業的第一名，他現已75歲，號稱把自己的每一天當作50歲在操。

講座全程免費，參與該活動之公務人員及教師，核予2小時研習時數，配合市府防疫政策，要聆聽講座民眾需請佩戴口罩入場，活動詳情可上港區藝術中心網站查詢：http://www.tcsac.gov.tw，或電話洽詢：04-26274568轉9。