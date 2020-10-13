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楊鎮浯探視與民國同壽人瑞 盼她活得更健康更快樂

中央社 / 金門縣13日電

重陽節前夕，金門縣長楊鎮浯今天探視與民國同壽的人瑞呂陳甜，楊鎮浯說，家有一老如有一寶，前來了解長輩生活起居狀況，希望能沾點福氣，並期盼長者活得更健康更快樂。

楊鎮浯由縣府社會處長董燊、金湖鎮長陳文顧、社會處和鄉鎮公所相關業務人員陪同，到金湖鎮西村慰問民國元年出生的人瑞呂陳甜，轉贈中央的金鎖片，並以縣府特製的敬老酒和禮品，向長輩獻上問候之意，也祝她健康快樂。

呂陳甜的三子呂金水表示，他住在台灣，媽媽平日由妹妹照顧，除了重聽和輕微失智，以及前陣子摔倒行動不便之外，媽媽整體健康狀況大致不錯；得知縣長今天來探視，媽媽昨晚還興奮得睡不著。

楊鎮浯表示，每一位長輩都是金門的福氣，今天一方面來關心阿嬤的日常生活，也來沾點阿嬤的福氣；楊鎮浯說，金門醫院開設老人整合門診，各社區據點有供餐服務，期盼金門長者活得更健康、更有品質。

25日是重陽節，社會處從9月開始舉辦系列重陽敬老活動，除了9月中舉辦的「阿公阿嬤歌唱大賽」，10月中陸續展開各鄉鎮「關懷90歲以上長者及百歲人瑞」慰問活動，月底還有「模範老人表揚」及「模範老人知性之旅」等活動。

董燊表示，這次各鄉鎮推薦的模範老人有14人，其中最高齡89歲，最年輕的也有73歲，這些具備優良事蹟的高齡模範長者，都是大家效法的榜樣。

董燊也說明，金湖鎮有6名百歲人瑞，除了呂陳甜，還有陳金在、蘇秀眼、周玉愛和、呂吳緞和呂陳容；其他各鄉鎮百歲人瑞陸續安排請安中；希望透過敬老活動，表達對高齡長者的敬愛與重視，也提醒民眾要多多照顧並關懷長者。

董燊並表示，縣府也會積極建構與提供更完善老人福利相關措施及友善的居住環境，希望生活在金門縣的老人家，都能健康長壽。

金門 楊鎮浯

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