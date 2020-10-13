部落超大違建！屏縣府基於公安考量會拆除但時間未定

屏東縣霧台鄉禮納里部落因永久屋問題，今天上午召數十人在屏東縣政府大門陳抗，過程中，居住在好茶村的魯凱族人盧啟村（71歲）突然引火自焚，所幸旁人即時搶救，但在醫院救治仍未脫險。經過上午的陳抗活動與協商，屏東縣政府與部落協商，為維護公共安全目前仍照原定計畫安排拆除，至於執行時間將會審慎考量。

屏東縣政府原住民處指出，禮納里部落是莫拉克風災後，由民間非營利組織運用各界善款所興建的永久屋基地，住民來自霧台鄉好茶村、三地門鄉大社村及瑪家鄉瑪家村等3鄉3村，共入住483戶。

原住民處表示，當年依戶內人口分配的永久屋，部分住戶因人口增加，出現空間不足的情形，縣府正逐步協助解決，第一步是修訂自治條例，讓永久屋基地的剩餘土地可供家戶人口增加者提出申請，自費興建，已獲縣議會支持通過。

另外，研擬該變更永久屋基地開發計畫，重新檢視，朝向提高建蔽率與容積率，待計畫完成後就會向中央爭取同意，解決住戶自住空間不足的問題。

縣府原民處長顏成仁表示，縣府與中央都有聽到永久屋部落的心聲，已經逐步在處理，但超大型違建仍然必須處理。

顏成仁強調，這次預定拆除的2棟違建，位於禮納里永久屋山坡地的公有土地上，是緊鄰住屋興建的3層樓鋼構建築，密閉且量體過大，其中李金龍代表的建築又有對外營業的商業行為，明顯有危害公共安全之虞。

縣府針對，這2戶超大型違建，於2019年4月18日由鄉公所查報，按行政程序於2019年9月30日通知違建者於1個月內補辦建照，因逾期未補照，於2019年11月5日及12月9日寄送拆除通知，且於今年5月28日、6月17日再次送達拆除通知。

縣府原訂本今年6月30日、7月1日進行拆除，但當時霧臺鄉民代表李金龍等2名違建戶陳情並簽署「違章建物自行拆除切結書」，承諾於8月31日前自行全部拆除，卻沒有履行承諾，因此，縣府才訂於15、16兩日前往強制拆除。