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國際扶輪基金會送醫療巡迴車給金門 提供行動醫療服務

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「醫療巡迴車」捐贈啟用典禮今天上午在金門醫院舉行，金門縣長楊鎮浯（左四）、健保署署長李伯璋（左五）跟與會貴賓一起主持啟動彩球儀式。記者蔡家蓁／攝影
「醫療巡迴車」捐贈啟用典禮今天上午在金門醫院舉行，金門縣長楊鎮浯（左四）、健保署署長李伯璋（左五）跟與會貴賓一起主持啟動彩球儀式。記者蔡家蓁／攝影

國際扶輪基金會等單位今天捐贈1輛造價近300萬元的「醫療巡迴車」給金門醫院，由金門醫院院長侯重光代表接受，並邀請金門縣長楊鎮浯、健保署署長李伯璋等人共同見證，這台醫療巡迴車內配置了電動診療床椅、心電圖儀以及移動式彩色超音波，可提供民眾子宮頸抹片、心電圖、以及腹部等部位的超音波檢查，為金門民眾提供行動醫療的服務。

金門醫院指出，金門地區居住的老年人口比例高，也形成人口老化與長期照顧問題，但金門的醫療院所皆集中於五鄉鎮的行政中心，聚落位置分布廣泛，因此深入社區，提升民眾對預防保健及疾病醫療知能，成了他們目前積極進行的重點。

侯重光表示，金門醫院雖有完善的預防保健照護團隊，因沒有醫療巡迴車，到社區僅能提供抽血等較基本的服務，無法執行更完整、進階的檢查評估，此次透過中央健康保險署的協助，國際扶輪基金會得知金門醫院在社區預防保健醫療服務推展之困境，在國際扶輪3502地區桃園福泉扶輪社號召及積極奔走，結合了星華鐘錶工業股份有限公司、桃園北區扶輪社、金民股份有限公司、金門扶輪社、桃園福豐扶輪社、桃園福崧扶輪社、桃園陽明扶輪社、韓國泗川扶輪社，共同捐贈一部醫療巡迴車給金門醫院使用。

這部高檔的「醫療巡迴車內」配置了電動診療床椅、心電圖儀以及移動式彩色超音波，可提供民眾子宮頸抹片、心電圖、以及腹部、乳房、膀胱、心臟等部位的超音波檢查。

楊鎮浯也表示，感謝健保署對離島偏鄉的重視，協助媒介這次的捐贈，他也謝謝扶輪社的各位好朋友們，他說，扶輪社的社友們在社會上都有很好的表現，也願意回饋地方，這幾年金門的醫療水準都有再進步，希望在醫療運能的提升外，也能給鄉親在醫療服務提升，更深的感受，希望讓巡迴車的陽光跟溫暖，可以帶到各社區，他說，政府的力量是有限，扶輪社的義舉，可以給社會起帶頭作用，鼓勵更多正面力量的投入。

李伯璋則肯定扶輪社基金會的義舉，他說，這已經是他們所捐贈的第21台巡迴車，扶輪社在很多地方都有捐贈，比政府公部門都做的更好。

侯重光表示，金門醫院為地區唯一醫院，擔負照顧金門地區醫療服務的重責，此次獲贈這台超音波巡迴醫療車，有這部高功能保健醫療巡迴車的加入，得以將預防保健醫療服務帶進聚落之中，提升金門當地預防保健服務的可近性與周全性，並經由整體性的健康檢查服務，幫助金門居民及早發現各種常見癌症、心血管疾病、糖尿病等慢性疾病。

國際扶輪基金會等單位今天捐贈1輛造價近300萬元的「醫療巡迴車」給金門醫院，與會貴賓代表剪綵啟用。記者蔡家蓁／攝影
國際扶輪基金會等單位今天捐贈1輛造價近300萬元的「醫療巡迴車」給金門醫院，與會貴賓代表剪綵啟用。記者蔡家蓁／攝影
國際扶輪基金會等單位今天捐贈「醫療巡迴車」給金門醫院，扶輪社總監代表致贈模型設備予金門醫院院長侯重光（左）。記者蔡家蓁／攝影
國際扶輪基金會等單位今天捐贈「醫療巡迴車」給金門醫院，扶輪社總監代表致贈模型設備予金門醫院院長侯重光（左）。記者蔡家蓁／攝影

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