高雄水情不樂觀！整備地下水伏流水 提升再生水使用量

今年降雨不如預期，高雄可能面臨缺水狀況。高雄市長陳其邁今天在市政會議指示相關單位超前部署，請水利局掌握水情變化，呼籲節約用水的重要性；經發、教育、民政以及新聞等局處加強宣導，共同珍惜水資源、節水抗旱。

陳其邁責成水利局視水情變化，聯繫水利署、自來水公司第七區管理處，整備地下水、伏流水等備援系統，與農田水利署高雄管理處研議抗旱水井納入自來水系統使用可行性，並主動協調臨海工業區，提升再生水使用量，增加水資源調度。

「以數據觀察，高雄的水情確實不樂觀！」水利局長蔡長展表示，目前供水正常，為及早因應戒備，整備抗旱井151口每日供應20至35萬噸及備援地下水、伏流水每日約20至40萬噸，於需要時可立即上場補地面水的不足。同時也指出，目前已完成鳳山水資源中心每日可供應4.5萬噸的再生水，供給臨海工業區中鋼及中鋼鋁使用。

蔡長展說明，除了再生水，鳳山水資源中心、楠梓汙水處理廠、岡橋汙水處理廠及旗美汙水處理廠等處，提供每日約1.7萬噸回收水，可供營建工地申請做為防揚塵等非人體接觸使用，讓水資源重複利用發揮最大效益。