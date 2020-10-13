防萊豬進校園快篩劑恐逾千萬元 陳其邁允評估

政府明年起要放寬萊豬進口，高雄市議員郭建盟擔心萊豬進入校園營養午餐，建議用快篩劑把關，但恐一年耗費千萬餘元；高雄市長陳其邁今天允諾整體評估，並強調預算不是問題。

市議會藍綠議員質詢都關切政府放寬含萊克多巴胺美豬進口，擔心校園午餐恐會用到萊豬，質詢市府要如何把關。民進黨市議員郭建盟用瘦肉精快篩試劑實測國產豬肉與美國牛肉，督促教育局建立國產肉品合約、全民吹哨、廚房快篩檢驗、校園食安查驗機制等4道程序把關，以防堵瘦肉精侵入校園。

郭建盟指出，只要廚房快篩檢驗把關在肉品下鍋前，營養師以快篩試劑檢驗預警把關，以高雄市國中小學261所計算，估計1年約新台幣1300萬元，促市府做為校園食安把關。

對於防堵萊豬進入學校營養午餐，議員促以快篩劑快速檢測，陳其邁今天市政會議回應指出，檢驗有其敏感性、特異性及準確性，任何檢測方式都要有科學性評估，允諾做整體評估，至於預算不是問題。