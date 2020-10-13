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憂水情 高市府著手提升地下及再生水供應

中央社 / 高雄13日電

高屏溪攔河堰水量只有去年同期1/3。高市府水利局長蔡長展今天指出，經盤點後年底前高雄水資源可正常供應，市府超前部署整備抗旱井，以及盤點增加再生水供應。

目前中、北部已採第一階段限水，不過南部地區的供水仍正常，但擔心再不降雨，恐怕即將來臨的枯水期將使南部地區也陷入水荒。由於高雄市因為沒有大型水庫可儲水，自來水供水系統主要仰賴高屏溪攔河堰，以及東港溪的地面水源供應，水源不穩定，常因枯水期雨量不足造成缺水問題。

高雄市政府水利局長蔡長展今天指出，目前高雄市水情燈號還是藍燈，經和水利署盤點後確定年底前，高雄市的整個水資源還可以正常供應，不過水資源也要開始調度。他說，目前高屏溪攔河堰每日的川流量大約是65cms（每秒流量），相對去年同期大約流量逾200cms，今年的水情確實不樂觀。

他指出，明年初如果再沒有降雨，高雄市水資源的調度要協調自來水公司、農田水利會，並視水井調度盼有因應措施。

另有關鳳山再生水廠部分，依水利局數據，目前每天可以供應給臨海工業區4萬噸，也就是能將自來水減供工業使用的調撥做民生用水；明年臨海工業區還有約3.3萬噸的再生水可供利用，盼未來再生水供應量可以增為每日約10萬噸。

市府未雨綢繆超前部署整備抗旱井151口，每日供應20至35萬噸及備援地下水、伏流水每日約20至40萬噸，於需要時可立即上場補地面水的不足。不過仍盼市民配合節約用水共同抗旱。

高雄市 水資源 抗旱

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