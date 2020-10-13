不滿屏縣府拆「違建」7旬族人縣府前自焚 送醫後未脫險

莫拉克風災後，屏東縣興建1320幢永久屋供受災戶居住，時至今日因永久屋違建問題，縣府預計10月15、16日強制拆除違建情況較嚴重的2戶。禮納里部落為了爭取與政府溝通空間，今天上午號召數十人到場抗議，過程中，居住在好茶春的魯凱族人盧啟村（73歲）突然引火自焚，所幸旁人即時搶救，但傷勢嚴重仍未脫險，目前轉往高雄長庚醫院救治。

據了解，今天上午的陳抗活動，盧啟村與同村的友人一同搭乘遊覽車抵達縣府大門口參與陳抗活動，但過程中，盧並未跟在同行友人身旁，只是獨自坐在陳抗人群後方。

待陳抗活動，開始到一半，盧突然起身，不慎踉蹌，旁人見狀高喊「有人暈倒了！」接著，看著盧從地上爬起，隨後引火自焚。當下，盧啟村上肢遭火舌吞噬，目擊者見狀立刻將盧拉進水池滅火，並且立刻派員呼叫救護車送醫救治，過程中，他意識模糊，到院後一度陷入昏迷。

屏東醫院急診室急診主任許立平表示，盧啟村目前的傷勢約為臉部、脖子、胸部以及上肢皆為二度燒燙傷，面積大約為百分之20至25左右，送進醫院當時，呼吸窘迫的情形，目前已經插氣管穩定呼吸道。

許立平還說，依照盧目前的傷勢來研判，後續需要燒燙傷病房的照護，且目前生命狀況不穩定，仍未脫險，因此，緊急安排轉院至高雄長庚醫院救治。