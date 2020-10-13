高雄旅館違收居檢者 議員轟防疫破口

高雄市日前被踢爆有旅館違法接收居家檢疫者，並將居家檢疫者與一般旅客混住同樓層，高雄市議員李雅靜、黃紹庭、蔡武宏今在議會質疑市府事前未掌握，事後未對外揭露完整資訊，身為市府發言人的新聞局長更是「一問三不知」。新聞局長董建宏表示，明天下午會將完整資訊清楚說明。

黃紹庭、李雅靜、蔡武宏今在議會聯合質詢，黃紹庭說，日前高雄有旅館為法接收居家檢疫者，還跟觀光客混住，但沒看到市府對這件事有多說明。

11日觀光局、衛生局稽查發現有35名居家檢疫者仍入住該旅館，其中一人當天正好居家檢疫14天期滿，董建宏被問到市府是否遭媒體踢爆才知此事時，僅不斷強調，旅館非法接收，觀光、衛生局等已進行相關查驗、人員安置及嚴厲懲處。

李雅靜批董身為新聞局長，是市府化妝師、發言人，未充分掌握訊息是失職、失責。黃紹庭也追問中秋連假是否已有混住情形？市府是否有居家檢疫者居住資料？董建宏說，還在調查當中，需要時間，一般居住情形有相關資料。

黃紹庭批「居然說還在調查？一問三不知，怎麼做發言人！」事發已多天，身為發言人居然仍不知道，質疑市府資訊不透明。李雅靜批新市府「沒有緊緊緊，鬆到一個不行」。

李雅靜並問董建宏對違法旅館開罰多少？董說，依法將開罰3千到1萬5千元；李雅靜不滿追問「到底罰3千還是1萬5？」董建宏無法回答，但強調，會盡快跟大眾說明，明天下午會將完整資訊清楚說明。