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琉璃蟻大爆發！農業局出招換燈光、投餌劑、設隔離帶
琉璃蟻在婚飛期間對高雄山區六龜、甲仙，造成嚴重滋擾，高雄市府市政會議今天也針對此進行專案報告。農業局代理局長王正一表示，農業局已發展出琉璃蟻防治的六大招，就是在居家及農地進行環境整理，全年度進行餌劑布灑，降低琉璃蟻的密度；5到10月婚飛期時，環保局與區公所會進行藥劑噴灑，控制婚飛數量。
高雄六龜、甲仙區每到夏末秋初，琉璃蟻即傾巢而出，一夜有時數萬隻，溫泉區、露營區及住家幾乎淪陷。
王正一說，琉璃蟻每年5至10月進入婚飛期，夜間會出沒覓偶繁殖，因具趨光性，蟻群會循燈源飛行，以致造成居家困擾。琉璃蟻從農田、竹林，慢慢移居至民宅附近，所以要宣導民眾整理居家環境，避免蟻群茲生。
王正一表示，農業局也與工務局建立示範帶，希望抑制琉璃蟻在山區往平地擴散，建立隔離帶。琉璃蟻有個特性，會受藍色波長、白熾燈光的影響大，必較不會受到暖色黃色燈光的驅動。所以在重要的省道、嚴重蟻害區域邊緣，建立一些隔離帶，換成暖光的黃燈，避免琉璃蟻再往外擴散。
王正一指出，在公共區域的示範點，建置戶外使用白熾光燈集蟲，室內輔導民眾更換成黃色燈光、拉上窗簾、降低滋擾。此外也會爭取中央防治型計畫支持，投入更多經費、更多餌劑，對抗琉璃蟻。
農業局提出的琉璃蟻防治的六大招是「清、修、布、放、換、拉」，也就是清落葉、修枯枝、室外布餌劑、放誘蟲燈、換室內燈、拉上窗簾緊閉門窗。
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