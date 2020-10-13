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高流爭取金曲獎 文化局長王文翠：盼大型活動帶動觀光
高雄流行音樂中心預計年底完工、明年4月開幕，文化局將爭取金曲等獎移師高雄舉辦。高雄市議員劉德林今質詢指，文化局應進一步思考如何結合農業、觀光等一起行銷高雄。文化局長王文翠說，會與觀光局串連合作，一起行銷帶動觀光。
今年第31屆金曲獎頒獎典禮在新啟用的台北流行音樂中心舉行，局長王文翠曾表示，金曲獎睽違10多年未到高雄，高雄流行音樂中心今年底會完工、明年4月開幕，期待明年金曲獎能移師高流舉辦。
劉德林說，文化局爭取金曲等獎到高雄舉辦，但除了明星到高雄，帶來明星光環，增加高雄能見度外，也應思考如何結合農業、觀光、在地產業等把餅做大，一起行銷高雄。
王文翠表示，希望如此大型活動來高雄可帶動觀光，會努力串連觀光等產業，會跟觀光局串連，盼民眾不是只來高流，也到高雄旅行。
劉德林並指，陸海空三大官校都在高雄，應將眷村文化加以推廣，增加觀光商機。王文翠表示，高雄明德訓練班古蹟及附屬設施規畫設計費1460萬，工程經費將近4億元，預計11月送文化部申請經費，另年底辦理眷村文化節，相關活動有300多場，讓民眾體驗、認識眷村文化。
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