瘦肉精快篩試劑把關校園食安 陳其邁：預算不是問題

為校園食安把關，高雄市議員郭建盟建議以瘦肉精快篩試劑實測國產豬肉與美國牛肉。市長陳其邁今天在市政會議後表示，快篩試劑會有其敏感性和特異性、還有準確性，市府對於任何的檢測的方式，都要做科學性的評估，看是要用在一般的篩檢，或者是要比較精確的一些診斷。這個部分市府會做整體的評估，檢驗工具非常多，「預算不是問題。」

有關高雄市彩虹地景的設置，陳其邁表示，在議會詢答時已說過「相愛的人有在一起的權利」，希望地景的設置能夠促進平權跟社會對話，能夠讓大家在高雄市即使是意見不同，也能夠秉持愛與包容。至於是否會參加高雄同志大遊行？他表示還要看11月的行程。

媒體詢問如果高雄市民碰到與李孟居一樣的情況怎麼辦？陳其邁說，港版國安法通過之後，事實上在港澳地區、中國大陸旅行，都會存在某種程度的一些風險。中國是一個極權、且不重視人權的國家，對於意見不同或者是對於一些政治立場不同的人，常常都會用這種像認罪、媒體公審、或者是羈押、限制人身自由這種方式。所以還是要提醒所有的國人、市民朋友特別注意，也希望中國大陸應該要能夠回應，不管是在港人對於港人治港高度的需求，以及對於國際民主社群，清除對新疆、西藏或是香港的疑慮，也希望中國能夠重視人權。用像對李先生這種很粗暴的對待方式，只會讓台灣人離中國人民愈來愈遠。