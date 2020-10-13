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不滿永久屋將拆 70多歲長老屏東縣府陳情自焚抗議
莫拉克風災後，屏東縣興建1320幢永久屋，部落居民因生計、居住空間增加等需求，永久屋出現愈來愈多違建情狀，縣府預計10月15、16日對違建情況嚴重的2戶強制拆除，違建戶揚言不惜流血衝突，今天上午縣議員蔣月惠、霧臺鄉民代表李金龍等人到縣府陳情，70多歲男子盧啟村情緒激動自焚受傷，送醫前意識清楚。
今天上午在屏東縣政府前的陳抗行動氣氛緊繃，混亂中，盧啟村突然引火自焚，嚇壞旁人，目擊者趕緊將他拉進一旁水池急救處理，立即送往屏東醫院急救。
屏東縣政府原民處副處長蔡文進表示，縣府及族人不樂見這樣情況，會持續為受傷的盧啟村長老禱告，陳抗是民眾的權利，縣府也樂於與民眾對話，聽取地方意見。隨後部落推舉3名代表進縣府協商，協商過程沒公開，對談後由3名代表出面轉達。
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