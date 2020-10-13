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車城四重溪溫泉公園超夢幻夜景 試燈美照po網瘋狂轉傳
日治時代被譽為台灣四大名湯之一，也是全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，屏東縣政府近年導入日式風格重建溫泉公園，在暖呼呼的美人湯外，3年前配合台灣燈會打造紫色薰衣草燈海夜景，連續2年都是高人氣的溫泉景點，縣府今年再以桃花的粉紅浪漫為元素定11月7日點燈；有民眾前幾天路過巧遇試燈，美照po網後網友瘋狂轉傳，開心驚呼「眼晴又戀愛了！」
屏東車城鄉四重溫泉區在暖呼呼的美人湯外，縣府每年11月初展開3個月的溫泉溫觀光季，繼去年以紅色燈飾營造「夜間賞楓」和日式溫泉鄉氛圍後，今年以桃花的粉紅浪漫為元素，又多了分唯美和愛情浪漫感；不定期試燈調整期間，粉紅燈海暈染溫泉公園，新增的桃花高跟鞋、桃花隧道和彷如翩翩飛舞的蝴蝶，吸引路過民眾搶拍po網分享。
縣府觀光傳播說， 四重溪觀光季延續園內展售在地農特產、文創商品和餐飲服務外，今年擴大接駁車服務至墾丁，另在車城鄉或溫泉區（旅宿或餐廳）單筆消費滿千元或住宿一晚，就送蔥寶毛巾，並串連恆春半島生態旅遊社區和鄰近原民牡丹鄉的旭海溫泉，豐富國境之南遊程。
另外，20分鐘車程外的牡丹鄉旭海溫泉觀光區，為牡丹鄉公所委由社區經營的公共造產，有付費的室內溫泉浴室、家庭溫泉湯屋和露天泡腳池，多了山巒環抱的清幽泡湯雅趣，鄉公所今年也導入阿塱壹古道旭海村前段生態導覽、原民部落人文微旅行等遊程，適合小旅行、泡湯、發呆放空。
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