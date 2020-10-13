獅子山籍貨船疑船艙破損進水 空勤旗津救13船員
一艘獅子山籍貨船12日清晨疑因壓水艙及貨艙間的鋼板破損致船身傾斜。航港局南部航務中心協助通報空勤總隊以直升機吊掛將13名船員救出，目前人員先安置防疫旅館集中檢疫。
南部航務中心今天指出，12日清晨通報這艘獅子山籍貨船位置在高雄港旗津外海3.9海浬處，疑船身進水傾斜通報請求協助救援。空勤總隊清晨6時多出動黑鷹直升機執行吊掛作業，順利將10名緬甸、3名大陸籍船員吊掛到小港機場。
南部航務中心主任張博彥今天指出，掌握13名船員因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫規定，人員都已安排進入防疫旅館隔離集中檢疫。他說，貨輪是空船，疑因船艙鋼板破損造成船身傾斜進水，擔心有沉船之虞，航港局協助通報並要求救援。
依南部航務中心資料，這艘貨輪2563噸，是一艘空船。在船員經救出後，今晨目視明顯看到船隻傾斜度更大，幾乎已半艘沒入海中，船隻漂流擱淺於旗津風車公園南側，海巡巡防艇出動在一旁戒護。
船上載有油料，但並未發現漏油情形，高雄市政府環保局也進行監控，並要求儘快抽出燃油，以免造成漏油污染水域環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言