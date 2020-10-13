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崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：社團全面暫停3天

獅子山籍貨船疑船艙破損進水 空勤旗津救13船員

中央社 / 高雄13日電

一艘獅子山籍貨船12日清晨疑因壓水艙及貨艙間的鋼板破損致船身傾斜。航港局南部航務中心協助通報空勤總隊以直升機吊掛將13名船員救出，目前人員先安置防疫旅館集中檢疫。

南部航務中心今天指出，12日清晨通報這艘獅子山籍貨船位置在高雄港旗津外海3.9海浬處，疑船身進水傾斜通報請求協助救援。空勤總隊清晨6時多出動黑鷹直升機執行吊掛作業，順利將10名緬甸、3名大陸籍船員吊掛到小港機場

南部航務中心主任張博彥今天指出，掌握13名船員因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫規定，人員都已安排進入防疫旅館隔離集中檢疫。他說，貨輪是空船，疑因船艙鋼板破損造成船身傾斜進水，擔心有沉船之虞，航港局協助通報並要求救援。

依南部航務中心資料，這艘貨輪2563噸，是一艘空船。在船員經救出後，今晨目視明顯看到船隻傾斜度更大，幾乎已半艘沒入海中，船隻漂流擱淺於旗津風車公園南側，海巡巡防艇出動在一旁戒護。

船上載有油料，但並未發現漏油情形，高雄市政府環保局也進行監控，並要求儘快抽出燃油，以免造成漏油污染水域環境。

黑鷹直升機 小港機場 航港局

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