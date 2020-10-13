快訊

不打不成器？教養或兒虐，父母懲戒權的一線間

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄流行音樂中心2020呷涼祭 邀眾呷涼配歌、呷冰有伴

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄流行音樂中心10月17日、18日在中心鯨魚堤岸舉辦「呷涼祭 冰品集市」，北中南人氣冰品集合，現場還有雙舞台開唱。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄流行音樂中心10月17日、18日在中心鯨魚堤岸舉辦「呷涼祭 冰品集市」，北中南人氣冰品集合，現場還有雙舞台開唱。圖／高雄流行音樂中心提供

高雄流行音樂中心10月17日、18日下午3點到晚間9點，在中心鯨魚堤岸舉辦「呷涼祭 冰品集市」。現場四大主題包括：「北中南人氣冰品集合」、「音樂現場雙舞台開唱」、「選物散策設計手作」與「在地餐車超級美食」，近百個原創品牌一次打卡。

2020呷涼祭網羅全台各地冰品排隊名店，有來自嘉義美食一級戰區的50年老店「一涼製冰所」、台北東門市場必吃日式刨冰「金雞母Jingimoo」、台中北屯人氣文青雪花冰「老喬冰菓室」、屏東西區市場熱門雪酪冰「阿西冰店」，及旗山常美冰店三代義式冰淇淋「小露吃」。

主辦單位高流將市集音樂演出擴大規畫，因應活動場地時空氣氛，穿插搖滾、爵士、不插電與DJ等音樂風格演出；除了黃玠、胖怕團、DJ林貓王等人氣樂團及歌手外，還有甫入圍金曲獎的R&B樂團唐貓。

高流執行長李欣芸表示，「呷涼祭」是高雄流行音樂中心自辦的第一個戶外大型主題市集活動，從店家招商到音樂演出活動，都是由高流自籌自辦策畫的市集企畫品牌。去年首屆與日本沖繩縣觀光相關局處合作，邀請沖繩當地品牌店家跨海參與，將濃濃的異國風味帶進高雄，受民熱烈回響。今年受到疫情影響，然而在民眾期盼再現「呷涼祭」的熱鬧盛況，選擇以台灣在地冰品品牌與本土樂團為主軸，舞台坐落在高流獨家場地鯨魚堤岸及屋頂，雙舞台搭配夕陽海景，讓民眾感受高雄海港城市的獨特魅力！

高流建議民眾搭乘輕軌及大眾交通工具前往。相關資訊可上高雄流行音樂中心官網，及臉書查詢

高雄流行音樂中心10月17日、18日下午3點到晚間9點，在中心鯨魚堤岸舉辦「呷涼祭 冰品集市」，北中南人氣冰品集合，現場還有雙舞台開唱。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄流行音樂中心10月17日、18日下午3點到晚間9點，在中心鯨魚堤岸舉辦「呷涼祭 冰品集市」，北中南人氣冰品集合，現場還有雙舞台開唱。圖／高雄流行音樂中心提供

冰品 品牌 樂團

延伸閱讀

影／高雄男子採虎頭蜂蛹不成 竟被斷木壓斷脖子身亡

高雄空汙基金 設自治條例止漏

中欣開發「欣橋之心」大樓建案 早鳥客可享95折

陳其邁參訪木瓜園 高雄也要成立「希望廣場」

相關新聞

高雄流行音樂中心2020呷涼祭 邀眾呷涼配歌、呷冰有伴

高雄流行音樂中心10月17日、18日下午3點到晚間9點，在中心鯨魚堤岸舉辦「呷涼祭 冰品集市」。現場四大主題包括：「北中...

高雄空汙基金 設自治條例止漏

高雄市每年由各工廠繳納空汙費，納入空汙基金，民國100年有13億，在各縣市排名屬空汙基金大戶，近4年實施二行程機車汰換、...

汰舊二行程 車主：還可騎幹嘛換

為降低移動汙染源，高雄市加碼鼓勵汰換二行程機車，105至109年淘汰26萬輛，減少二氧化碳等於種植360萬棵樹。環保局訪...

高市滿天星計畫轉型 進複審學生失望

高雄市前市長韓國瑜主政時推「滿天星」出國進修計畫，新市長陳其邁上任後，滿天星經費改用於其他雙語政策，進入複審55人恐一場...

陳其邁慰問戰車意外家屬

金防部烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車日前發生翻覆意外，造成1死1傷，中士車長林楷強不幸殉職，10月10日在金門火化後，已...

坪頂給水廠施工 高市鳥松鳳山等20里14日停水

自來水公司七區管理處10月14日將辦理坪頂給水廠800多噴孔閥門更換工程，受工程施工影響，高市鳥松區、鳳山區、大寮區、三...

小琉球潛水客手癢想摸海龜 遭一旁教練打手制止

屏東小琉球日前有潛水遊客於上午在龍蝦洞彩虹旗沙地潛水時，試圖伸手觸摸在旁悠游的海龜，遭同行教練制止一事，海巡署南部分署第...

陳其邁參訪木瓜園 高雄也要成立「希望廣場」

高雄木瓜栽種面積位居全台第四，今年夏天多項水果盛產，木瓜價格同樣受影響，近來美濃農會品牌木瓜與超商、連鎖超市合作都有不錯...

高流樂團興奮波音樂賽發掘大團 樂迷通識課透視演唱會

高雄流行音樂中心推出一系列「高流系」人才培育計畫，「樂團興奮波」音樂大賽報名至10月27日，將透過專業評審團貼身指導，打...

4縣市實施非農地除草劑管理條例 學者：台中快跟上

社團法人台灣環境公義協會直指不但農地慣用除草劑，非農地雜草的管理包括公園綠地、休憩場所多仰賴除草劑管理，但造成環境汙染、...

韓國瑜推滿天星計畫經費挪作他用 送件複審55人恐落空

高雄市前市長韓國瑜推「滿天星」補助出國進修計畫，但新市府上任後，「滿天星」計畫經費改用在推動其他雙語政策上，原本在滿天星...

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

高雄市路平表現成為一向是藍綠攻防焦點，高雄市議員陳致中近日在臉書發文指出，前鎮崗山仔地區瑞信街的路面長期坑坑疤疤，影響用...

熱門新聞

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

彰化地檢高顏值學霸書記官 從英文翻譯中找到自我定位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。