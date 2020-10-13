高雄流行音樂中心2020呷涼祭 邀眾呷涼配歌、呷冰有伴

高雄流行音樂中心10月17日、18日下午3點到晚間9點，在中心鯨魚堤岸舉辦「呷涼祭 冰品集市」。現場四大主題包括：「北中南人氣冰品集合」、「音樂現場雙舞台開唱」、「選物散策設計手作」與「在地餐車超級美食」，近百個原創品牌一次打卡。

2020呷涼祭網羅全台各地冰品排隊名店，有來自嘉義美食一級戰區的50年老店「一涼製冰所」、台北東門市場必吃日式刨冰「金雞母Jingimoo」、台中北屯人氣文青雪花冰「老喬冰菓室」、屏東西區市場熱門雪酪冰「阿西冰店」，及旗山常美冰店三代義式冰淇淋「小露吃」。

主辦單位高流將市集音樂演出擴大規畫，因應活動場地時空氣氛，穿插搖滾、爵士、不插電與DJ等音樂風格演出；除了黃玠、胖怕團、DJ林貓王等人氣樂團及歌手外，還有甫入圍金曲獎的R&B樂團唐貓。

高流執行長李欣芸表示，「呷涼祭」是高雄流行音樂中心自辦的第一個戶外大型主題市集活動，從店家招商到音樂演出活動，都是由高流自籌自辦策畫的市集企畫品牌。去年首屆與日本沖繩縣觀光相關局處合作，邀請沖繩當地品牌店家跨海參與，將濃濃的異國風味帶進高雄，受民熱烈回響。今年受到疫情影響，然而在民眾期盼再現「呷涼祭」的熱鬧盛況，選擇以台灣在地冰品品牌與本土樂團為主軸，舞台坐落在高流獨家場地鯨魚堤岸及屋頂，雙舞台搭配夕陽海景，讓民眾感受高雄海港城市的獨特魅力！