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邱于軒夫承攬標案未揭露 綠要求移送藍盼小事勿化大

中央社 / 高雄12日電

國民黨高雄市議員邱于軒夫婿遭爆承攬中小學營養午餐標案，卻未利益揭露。綠營議員要求儘速移送，國民黨議員則盼別將小事上升成政治事件。高市教育局今天表示，有違法就移送。

高雄市議會下午舉行教育部門業務報告，民進黨高雄市議員陳慧文及康裕成不滿邱于軒先前「丈夫符合政府採購法，是自己認真監督市政，才受有心人士打壓」說法；質疑她未做到利益迴避，違反公職人員利益衝突迴避法。

陳慧文請來瑞興、鳳翔兩所國小，以及鳳西、福康兩所國中校方人員到場作證，確認校方在民國107年以前不認識經營「大發食品行」負責人、邱的先生張簡正偉，且張簡正偉投標文件未做到利益揭露。康裕成則要求教育局，罪證確鑿應儘速移送。

高雄市政府教育局長謝文斌答詢表示，媒體報導此事後，教育局政風處就展開調查，希望廉政系統還原事實，秉持實事求是原則處理此事，一切依法行政，若未依法揭露，會請政風單位儘速移送。

但國民黨高雄市議員宋立彬質疑，大發食品行參與首次標案時，邱于軒尚未當選高雄市議員，且標案符合採購法程序，並採最低標者得標，有錯雖要勿枉勿縱，但此案僅違反行政法，盼勿將小事上升成政治事件。

高雄市 教育局 國民黨

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