電影血觀音視覺創作 柳依蘭畫作韓國水原展出

韓國水原市月底將舉辦「2020世界藝術節」，在高雄市政府推薦下，擔任電影「血觀音」視覺創作的柳依蘭兩幅畫作，讓韓國民眾一窺充滿特色的當代台灣藝術之美。

高雄市與韓國水原市自2019年締結友好城市後，雙方互動頻繁，在文化領域有諸多交流。10月31日至11月8日水原市將舉辦「2020世界藝術節」（2020 WorldGrand Artist Festival），邀請高雄市推薦在地藝術家參與展出。

高市府行政暨國際處邀請高雄在地知名畫家柳依蘭參展，將在水原市高賽克博物館展出「我們無從得知真相-關於2020」、「花叢中的窺探者」兩幅畫作。

行政暨國際處長項賓和表示，柳依蘭的人生經歷十分特別，能透過作品向大眾傳達對生命的思索和啟發，這次高雄畫家作品於韓國水原友好城市展出，更代表雙方致力以藝術打破疫情限制，用藝術跨越國境加強城市連結。

柳依蘭也表示，身為土生土長的高雄人，很高興能以「來自高雄」的名義在國外展出，未來若有機會，也願意與市府繼續合作，協助城市間的文化交流。柳依蘭因為擔任電影「血觀音」視覺創作而廣為人知，作品風格強烈、色彩濃豔及富有生命力，一如她的成長故事。

行政暨國際處新聞稿指出，自小就相繼失去父母，柳依蘭在竹筍工廠工作貼補家計，卻因緣際會與工廠少東譜出戀曲。而後結婚生子的她在先生的支持下，開始從閱讀中學習，32歲那年受到美學大師蔣勳啟蒙，在沒有任何美術基礎下，一路作畫至今，並受到多方肯定。柳依蘭在藝術中找到生命的出口，也成就自己以藝術家之姿紀錄豐富的生命歷程。