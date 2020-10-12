小琉球潛水客手癢想摸海龜 遭一旁教練打手制止

屏東小琉球日前有潛水遊客於上午在龍蝦洞彩虹旗沙地潛水時，試圖伸手觸摸在旁悠游的海龜，遭同行教練制止一事，海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所，在臉書社團發現此事，並認為有觸摸海龜的疑慮，因此，盡管發文時間，與案發時間超過24小時，海巡人員目前仍以影片特徵展開調查。

根據網友臉書貼文指出，10日上午8時許，一群潛水客至小琉球龍蝦洞彩虹旗沙地潛水，過程中，海龜在潛水客旁邊悠游，竟有其中一名潛水客試圖伸伸出右手觸摸海龜，教練隨即出手制止客人觸摸，此舉，該名潛水教練也被多數網友讚揚。

此貼文一出，除了引起網友熱議之外，海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所人員，也在關注此貼文，並認為有觸摸海龜的疑慮，因此，盡管發文時間，與案發時間超過24小時，海巡人員目前仍以影片特徵展開調查。

第五岸巡隊杉福安檢所指出，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，同時也自製「中文、台語、英語、越南語、菲律賓語及印尼語」等六種語言的宣導影音，在交通船及各旅遊熱點播放，藉此教育與勸導遊客維護生態與勿隨意觸摸海龜。

第五岸巡隊杉福安檢所表示，如有違法觸摸等行為，將依據野生動物保育法第18條規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金，若導致野生動物死亡，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金