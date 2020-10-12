陳其邁參訪木瓜園 高雄也要成立「希望廣場」

高雄木瓜栽種面積位居全台第四，今年夏天多項水果盛產，木瓜價格同樣受影響，近來美濃農會品牌木瓜與超商、連鎖超市合作都有不錯成績。高雄市長陳其邁今早到美濃木瓜園參觀，並表示，台北市希望廣場（農產直銷市集）人山人海，有意在大旗美或市區覓地興蓋，方便消費者購買優質農產品。

市府農業局指出，高雄木瓜產量約占全台一成，以美濃、六龜、杉林等地為主。美濃農會以「月光山」品牌行銷木瓜，在全家便利商店推出方便食用的即食水果盒，另有加洲果菜運銷合作社與瓜農合推「二代木」木瓜在全聯獨家販售，每週出貨1000粒，市場反應良好。

今早，市長陳其邁到高雄農場附近果園關心木瓜產銷情況，旗美區市議員林富寶、林義迪與朱信強全到場。產銷班長曾文秋簡介說，二代木木瓜便是老欉主幹旁側芽長出的果實，保有與老欉木瓜相同品質，果樹也更容易吸收養分及水分，採果方便、降低颱風影響。