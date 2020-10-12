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陳其邁參訪木瓜園 高雄也要成立「希望廣場」
高雄木瓜栽種面積位居全台第四，今年夏天多項水果盛產，木瓜價格同樣受影響，近來美濃農會品牌木瓜與超商、連鎖超市合作都有不錯成績。高雄市長陳其邁今早到美濃木瓜園參觀，並表示，台北市希望廣場（農產直銷市集）人山人海，有意在大旗美或市區覓地興蓋，方便消費者購買優質農產品。
市府農業局指出，高雄木瓜產量約占全台一成，以美濃、六龜、杉林等地為主。美濃農會以「月光山」品牌行銷木瓜，在全家便利商店推出方便食用的即食水果盒，另有加洲果菜運銷合作社與瓜農合推「二代木」木瓜在全聯獨家販售，每週出貨1000粒，市場反應良好。
今早，市長陳其邁到高雄農場附近果園關心木瓜產銷情況，旗美區市議員林富寶、林義迪與朱信強全到場。產銷班長曾文秋簡介說，二代木木瓜便是老欉主幹旁側芽長出的果實，保有與老欉木瓜相同品質，果樹也更容易吸收養分及水分，採果方便、降低颱風影響。
台北市設立假日農民市集，交通十分便利，拉近消費者與產地距離。陳其邁表示，北市希望廣場人山人海，希望農業局在國10末端或旗美地區找尋合適場地，或考慮在市區興建農產直銷市集，方便消費者方便購買優質農產品，也讓農民與消費者拉近距離，落實地產地銷。
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