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消防員防疫津貼混亂 陳其邁允加速處理

中央社 / 高雄12日電

消防員工作權益促進會」質疑各縣市對於參與防疫人員津貼發放「一國多制」。高雄市長陳其邁今天表示，了解第一線消防員工作風險，已指示研議並促中央核撥，以利高雄市核發。

陳其邁上午訪視美濃區木瓜園後，針對有關消防員協助防疫工作，各縣市作法不同，致使消防員「同工不同酬」等問題做以上回應。

他指出，了解第一線消防員的勤務風險，已於上午已指示秘書長楊明州召集討論，針對核銷、列冊及請領過程趕快釐清，提出高雄市相對應作法。

有關高雄市防疫津貼的問題，高雄市政府消防局長李清秀告訴中央社記者，今年以來先以加菜金方式發給每一分隊新台幣5萬元。籌措防疫津貼部分，目前已在研議，將於明天的市府防疫會議中提出，至於經費總需求尚未計算出來。

「消防員工作促進會」在網路社群貼文指出，經向各縣市會員蒐集了解22縣市防疫獎金，發現全部都由地方自行編列，中央未出錢，出現「同工不同酬」狀況，呼籲中央勿漠視消防員權益。

主張並促內政部應依法儘速向衛福部申請防疫獎金，比照「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，發給經手防疫勤業務人員均應給予獎勵津貼。另外，希望在疫情可控下，為減輕消防員負擔，回歸日常救護與救災勤業務，應由衛福部盤點各縣市防疫能量，由中央給予協助。

消防員 高雄市

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