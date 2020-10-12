高流樂團興奮波音樂賽發掘大團 樂迷通識課透視演唱會

高雄流行音樂中心推出一系列「高流系」人才培育計畫，「樂團興奮波」音樂大賽報名至10月27日，將透過專業評審團貼身指導，打造下一個大團崛起。高流並開設培養最強樂迷通識課「透視演唱會」，師資邀集五月天、周杰倫等巨星演唱會的御用導演、樂手、製作團隊，以深入淺出的現場體驗與獨特企畫，帶領樂迷看門道、了解演唱會每個環節祕辛。

高雄流行音樂中心副執行長黃中岳一手打造「樂團興奮波」樂團大賽，從專業樂手的養成出發，顛覆傳統音樂比賽型態。他將領著金曲獎等級的評審團隊，先以網路初賽選拔出5組潛力樂團，再進行獨特的「自選兩首原創作品，進行3回合的重複式競賽」，在評審團一次次的貼身指導與練習過程，鍛鍊出南部樂團的最佳實力。冠軍將獲得10萬元獎金，並可參加「麋先生」巡迴演出，以及大型音樂祭演出入場門票。報名至10月27日晚間8點截止，可上高雄流行音樂中心官網查詢。

在台北一票難求的「TMTA透視職人」課程，高雄流行音樂中心邀請全員講師，創新課程企畫移師至高雄開課，舉辦「透視演唱會」通識課，培養高雄最強樂迷。課程透過6位頂尖的專業職人，解析演唱會幕後各項祕辛故事，從企畫到執行、樂手排練到PA音響，用淺顯易懂的教學體驗，讓樂迷輕鬆學到專業職人的畢生功力。