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高流樂團興奮波音樂賽發掘大團 樂迷通識課透視演唱會

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄流行音樂中心推出「透視演唱會」通識課六堂精華課程，透析演唱會大小事。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄流行音樂中心推出「透視演唱會」通識課六堂精華課程，透析演唱會大小事。圖／高雄流行音樂中心提供

高雄流行音樂中心推出一系列「高流系」人才培育計畫，「樂團興奮波」音樂大賽報名至10月27日，將透過專業評審團貼身指導，打造下一個大團崛起。高流並開設培養最強樂迷通識課「透視演唱會」，師資邀集五月天、周杰倫等巨星演唱會的御用導演、樂手、製作團隊，以深入淺出的現場體驗與獨特企畫，帶領樂迷看門道、了解演唱會每個環節祕辛。

高雄流行音樂中心副執行長黃中岳一手打造「樂團興奮波」樂團大賽，從專業樂手的養成出發，顛覆傳統音樂比賽型態。他將領著金曲獎等級的評審團隊，先以網路初賽選拔出5組潛力樂團，再進行獨特的「自選兩首原創作品，進行3回合的重複式競賽」，在評審團一次次的貼身指導與練習過程，鍛鍊出南部樂團的最佳實力。冠軍將獲得10萬元獎金，並可參加「麋先生」巡迴演出，以及大型音樂祭演出入場門票。報名至10月27日晚間8點截止，可上高雄流行音樂中心官網查詢。

在台北一票難求的「TMTA透視職人」課程，高雄流行音樂中心邀請全員講師，創新課程企畫移師至高雄開課，舉辦「透視演唱會」通識課，培養高雄最強樂迷。課程透過6位頂尖的專業職人，解析演唱會幕後各項祕辛故事，從企畫到執行、樂手排練到PA音響，用淺顯易懂的教學體驗，讓樂迷輕鬆學到專業職人的畢生功力。

「透視演唱會」通識課業師陣容，包括五月天演唱會御用製作人吳育璇與導播劉名峯，周杰倫與彭佳慧的音樂總監蔡科俊，李宗盛指定視覺統籌陳彥志，田馥甄演唱會音響工程師毛琮文，以及「火球祭」和「青山祭」的幕後推手江季剛。六堂課程總計15小時，於11月3日至11月12日期間，每周二、三、四晚間開課，一次報名6堂課程，高雄流行音樂中心特別優惠價2800元，課程購買請上「KKTIX」售票平台。

高雄流行音樂中心舉辦「樂團興奮波」大賽，優勝樂團可得到大型音樂祭演出機會。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄流行音樂中心舉辦「樂團興奮波」大賽，優勝樂團可得到大型音樂祭演出機會。圖／高雄流行音樂中心提供

演唱會 樂團

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