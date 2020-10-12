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派出所長執勤昏迷動手術 陳其邁探視做後盾

中央社 / 高雄12日電

高雄仁武警分局澄觀所長薛冠洲凌晨處理釣蝦場酒客糾紛回程抽搐昏迷。經術後心臟裝上2根支架恢復狀況良好。內政部長徐國勇上午表達慰問，市長陳其邁也趕赴高榮探視。

高雄市長陳其邁上午到美濃訪視木瓜產業時，已先致電高雄榮總院長林曜祥了解狀況，中午在高市警察局長劉柏良陪同下趕往醫院探視。他向劉柏良轉達並叮嚀所有警察同仁，工作之餘一定要隨時關心自己的健康狀況，市府永遠是所有警察同仁最堅強後盾。

徐國勇今天前往高雄市政府警察局慰勉第一線執勤員警。他表示，警察三更半夜維護治安非常辛苦，薛冠洲壓制鬥毆酒客後，因心血管阻塞昏倒，目前手術相當順利，也請大家多鼓勵肯定警察。

薛冠洲在清晨6時35分完成手術，目前恢復狀況良好，這3天為危期。家屬表示，薛冠洲已可睜開眼睛、手也能動，對外界有所回應，但因插管無法說話。

薛冠洲凌晨獲報處理轄區釣蝦場酒客鬥毆糾紛，1時36分帶酒客回到派出所，在打開門準備下車時突然抽搐昏迷，同車員警除呼叫119，也發現薛冠洲已失去呼吸心跳緊急CPR救護。

119消防人員到場後接手實施CPR和AED電擊器急救恢復心跳，緊急送高雄榮民總醫院。經心臟科醫師會診電腦斷層沒有出血，判斷心血管堵塞；手術後已疏通其中一條血管裝上2根支架，後續仍須觀察1週評估是否再加裝。

仁武警分局表示，54歲的薛冠洲是警察大學73期畢業，已婚育有2子，平時表現優異，考績年年甲等；民國108年5月調澄觀派出所警務員兼所長，平日工作認真，有「拚命三郎」稱號。

警察 手術 徐國勇

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