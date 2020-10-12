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金門馬拉松回來了 2020年跑友優先報名

中央社 / 金門縣12日電

金門馬拉松捲土重來，金門縣長楊鎮浯今天宣布2021年金門馬1月16、17日登場，今年10月16日下午6時優先開放給報名2020金門馬的跑者報名，26日同時間開放全球網路報名。

楊鎮浯表示，金門馬在特有閩南歷史文化及神秘戰地遺跡氛圍加持下，每年都獲得很大迴響，2020金門馬因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，成為台灣地區第一場宣布停辦的賽事；金門現在依然零確診，會在賽事期間做好一切防疫準備，期望跑友重返金門，細細品味金門美景、美食及賽道。他還與知名YouTuber「日本人跑遍台灣」TOMO桑宣傳賽事。

中華民國路跑協會表示，金門馬捲土出發，除了保障去年度報名的跑友優先在16日報名，同時可在報名時加購2020金門馬限量紀念酒一瓶，另贈限量獎章一枚和大浴巾一條。

路跑協會秘書長陳華恆指出，2021金門馬與往年賽事最大不同在於路線延長到金沙鎮，最熱門打卡景點是太武山下高粱田和榮湖，完賽獎牌以風獅爺結合馬背古厝，凸顯金門元素。他並表示，會嚴格執行防疫措施。

榮獲國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）、國際田徑總會（IAAF）成績及賽道認證的金門馬拉松賽已邁入第13屆，組別分為首日4.5公里健康休閒組，共限1萬1000名，報名禮有2020金門馬紀念T恤、休閒組提袋及小方巾，完賽禮是2021金門馬休閒組紀念酒。

次日競賽組登場，分路跑組11.2公里1800名、半程馬拉松21.0975公里3800名，以及全程馬拉松42.195公里2400名。報名禮有競賽組賽衣，完賽禮有獎牌、2021金門馬拉松瓷瓶紀念酒、以及用軌條砦為設計大浴巾。

縣府預計今年會有1萬9000名跑者參與這項金門年度盛事，並說明原本5公里的健康休閒組，因避開金城鎮城鎮之星施工部分，縮短為4.5公里。

路跑協會指出，已報名2020金門馬拉松跑者可在16日下午6時優先報名；全球網路報名26日下午6時開始，開放所有跑者報名。報名網址：www.sportsnet.org.tw。

金門 馬拉松 路跑

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