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4縣市實施非農地除草劑管理條例 學者：台中快跟上

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
社團法人台灣環境公義協會與民進黨議員，推動訂定台中市除草劑使用管理自治條例。記者陳秋雲／攝影
社團法人台灣環境公義協會與民進黨議員，推動訂定台中市除草劑使用管理自治條例。記者陳秋雲／攝影

社團法人台灣環境公義協會直指不但農地慣用除草劑，非農地雜草的管理包括公園綠地、休憩場所多仰賴除草劑管理，但造成環境汙染、危害人體，推廣鋰電池電動割草機優點，減少生活環境使用除草劑。目前4宜蘭縣、台北市、高雄市及花蓮縣等已訂定非農地除草劑管理自治條例，學者建議台中是第二大城，維護環境不要再等了！

市議員張耀中與台灣環境公義協會合開記者會，議會民進黨團陳世凱、李天生、黃守達、邱素貞等人與會，希望市府跟進台北等縣市，加速訂定非農地除草劑管理自治條例。

農業局副局長蔡勇勝表示，目前可依農業管理法，如非法使用農業可重罰1.5到15萬元，他認為罰則夠重了，應可遏阻使用非法農藥。

環保局表示，台中市約有7萬筆空地，普查有4000多筆雜草叢生，已要求地主改善，如果議會推動自治條例，環保局樂觀其成。

台灣環境公義協會表示，很多機關團體或民間單位為省時省力省錢，不希望長滿雜草的地方就就噴灑除草劑，維持環境的整齊感，道路兩旁、公園、住宅區、校園、水溝、魚塭等地方，甚至直接進到村子、社區噴灑，被噴灑藥劑的環境暴露在危險下，沒有標準規範，都會對人體產生危害。

因農地與非農地所占面積相當的大，特別需要由市政府制定法令「源頭管制」協會建議推動「台中市非農地雜草管理自治條例」目前有宜蘭縣在2015年10月公布「宜蘭縣除草劑使用管理自治條例」台此市2016年、高雄2018年、花蓮是2020年，先後訂定自治條例。

中興大學水土保持學系退休教授陳鴻烈表示，除草劑對環境危害已很明顯，台中是台灣第二大城、直轄市，應該跟上來，為環境與市民健康把關。

議員陳世凱、黃守達都認為，農藥管理法雖有規定除草劑使用範圍，違者處1萬5千元以上15萬元以下罰款，但孩子常去的公園花草樹木、砂土裡都有除草劑、農藥等毒物，執行力不足。張耀中表示，不能使用除草劑，在人力器具方面可能增加龐大經費，但維護生活環境安全是府的責任，民進黨團要推動這項自治條例，沒有政治性，純粹是為市民著想，希望市府一起努力。

社團法人臺灣環境公義協會連續3年舉辦種子講師培訓會，帶著電動割草機及環境友善的理念巡迴推廣說明，足跡從新北到屏東，到離島的澎湖、金門及馬祖。今年由協會常務監事游金隆擔任計畫主持人，集中深入台中區里做巡迴宣導講課，使用沒有汙染又輕巧且能取代除草劑的鋰電池電動割草機優點，減少周遭環境除草劑的使用。

農地 民進黨 台中市

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