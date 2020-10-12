行銷木瓜扮廚師 陳其邁：煮菜比市政還困難

高雄市長陳其邁今天大力行銷農產品及木瓜產銷，並扮起廚師秀廚藝，炒了一道青木瓜肉片，雖說上桌料理色香味俱全，他仍說「煮菜比市政還困難」，在關公面前耍大刀是自取其辱。

陳其邁今天一早到美濃區訪視木瓜園及果農，談到要拉近產銷距離，擬建置「希望廣場」行銷農產品，並徵求大家的意見，地點適合建在哪裡。

他接著轉到福華飯店由主廚協助示範炒青木瓜肉片的料理，除了切片青木瓜，也拌炒肉片，為了讓料理更顏色更繽紛，還加入彩椒。陳其邁忙著拌炒還加入調味料，10分鐘一道色香味的料理就端上桌。

熱騰騰的青木瓜肉片色香味俱全，陳其邁拉著市議員黃文益等人試吃，邊吃邊讚美主廚手藝。不過，陳其邁仍嘆煮菜不容易，他說，術業有專攻「就像不會唱就閃到旁邊，讓專業的來」，今天來拜師學藝，才知道「煮菜比市政還困難，專業的就留給專業，在關公面前耍大刀只會自取其辱，我就負責吃吧」。

陳其邁允諾市府會加強對農產品的促銷宣傳，希望把產地到餐桌的距離縮短，不必再經過中間商，盼農民收益更好。