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韓國瑜推滿天星計畫經費挪作他用 送件複審55人恐落空

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
無黨籍議員黃捷。記者蔡孟妤／攝影
無黨籍議員黃捷。記者蔡孟妤／攝影

高雄市前市長韓國瑜推「滿天星」補助出國進修計畫，但新市府上任後，「滿天星」計畫經費改用在推動其他雙語政策上，原本在滿天星計畫中進入複審的55人恐一場空。議員今質詢關注55人何去何從？議員黃捷要求教育局對55人要有交代，局長謝文斌說願研議思考。

滿天星計畫原提供100位名額，補助每人2萬美元，已進入複審55人，但遇上疫情取消報名。所有原本用於滿天星計畫的經費，將移用於其他雙語教育政策。

無黨籍議員黃捷今質詢指出，滿天星計畫更改，已申請的學生該何去何從？已有55人進入複審，如喊卡，對這些此前努力準備申請的學生不公平。

謝文斌說，滿天星計畫轉型，可讓更多人受惠，將上疫情也無法出國，市府市府研擬四大面向替代，至於55人已申請，尚未進入實質審核程序，「沒承諾什麼結果，裡面也只有一位低收」，教育部針對低收另有獎勵補助。

謝文斌說，滿天星經費將轉到四大面向，包括擴增在地雙語人力資源、拓展師生國際視野、形塑優化雙語學習環境、支持偏鄉雙語資源等。

黃捷質疑，市府是否不打算完成計畫？謝文斌說，一切按照當初實施計畫，但當初計畫有說可再行調整，公告暫停也符合法令程序。

黃捷說，不應該讓申請學生空手而歸，「弄了一個誘人計畫，卻不讓人申請」，要求教育局針對這55個學生要拿出做法。謝文斌說，會再研議思考。

國民黨議員李雅芬也說，滿天星計畫不繼續執行，也應該告訴學校或學生計畫要終止，沒辦法執行。謝文斌說，申請55人還沒進入實質審查程序，當初也有說，「如有未竟事宜，以最新公告為主」，近期會有最新公告，將正式告知承辦單位和學校，也會說明其他補助出國的替代方案。

黃捷並關注英文兩班三組英語教學政策，指台北實施後，78%學生覺得自己進步，希望高雄評估能否向下延伸至國小高年級。謝文斌說，他也認為國小端有必要進行兩班三組，而原本滿天星計畫一部分經費，就會改挹注於此，向下延伸至國小。

黃捷 疫情

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