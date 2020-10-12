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陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙
高雄市路平表現成為一向是藍綠攻防焦點，高雄市議員陳致中近日在臉書發文指出，前鎮崗山仔地區瑞信街的路面長期坑坑疤疤，影響用路人安全，他接獲陳情後積極爭取，總算加速路面刨除重鋪工程，PO出一段影片驗收路平成效，還搭配馬力歐的配樂，呈現活潑風格，卻被網友笑虧「高雄人這麼好騙？」對此，陳致中說，對網友看法平常心看待。
陳致中9日在臉書發文表示，前鎮崗山仔地區瑞信街路面長期坑坑疤疤，下雨還會積水，讓居民叫苦，瑞崗里長洪金山向他陳情，他會勘後積極爭取，加速將瑞信街破爛路面刨除重鋪，讓路面變得平整。
陳致中驗收、測試路平成果時，錄了一段實測影片，還說「路到底變得有多平？讓致中跳給你看」。影片中，陳致中以跑跳方式來驗收路平成效，邊跑邊開心地說「跑跑跳跳，很堅固的」、「堅固、堅固，大家可以跑跑跳跳」，背景音樂還很配合地播放超級瑪利歐音效。
影片引起議論，有網友留言說「整修過的路，走起來安全舒適」、「真是辛苦議員大人了」，也有網友酸「用跳的驗馬路施工品質？」、「高雄人真的這麼好騙？」
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