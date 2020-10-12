高市營養午餐限用國產豬 議員憂團膳恐現漏洞

政府開放瘦肉精美豬，高雄市長陳其邁強調高雄市學校營養午餐限用國產豬，高雄市議員黃天煌、黃捷關注針對團膳廠商的管控把關。教育局長謝文斌說，已有新的營養午餐手冊及修訂新契約書範本供遵循，未來也會與相關局處一同稽查。

國民黨議員黃天煌今在議會質詢時說，營養午餐有幾種方式，包括公辦公營、公辦民營、民辦民營等，公辦公營就是從採購到廚房可由學校控管，至於公辦民營則是學校提供廚房、團膳進入供餐，民辦民營則完全由團膳公司供應午餐。

黃天煌說，公辦公營比較沒問題，但公辦民營或民辦民營等，若廠商採購使用美豬，恐不易察覺，如肉燥都打碎，如有參雜美豬和國產豬，根本分不清楚。

黃詢問教育局有無嚴謹機制、稽查方式？教育局長謝文斌說，10月7日已發放新的營養午餐工作手冊，相關方法由學校適用，另也修正新的契約書範本供遵循，農業局在食材有管制措施，衛生局也會稽查，未來教育局會配合農業、衛生局一起稽查。

謝文斌說，在學校端部分，會舉辦教育訓練，訓練第一線人員進行食材驗收，另中央也針對使用「3章1Q」國產食材者，提高補助，可降低採購國產豬成本。

黃天煌建議若仍發生廠商違規使用美豬，可列為黑名單禁用。謝文斌說，依照採購法規定，針對不良廠商已有處理機制，若發生違規使用美豬，會公告給學校知道，未來評選團膳廠商時，評委也應該會注意不會再發生。

無黨籍議員黃捷也說，市長陳其邁只說鼓勵使用國產，但鼓勵沒有強制性，不少學校營養午餐仍委外團膳，這些團膳業者是否管不到？謝文斌強調，會要求業者盡量採購，也會與衛生、農業局不定期聯合稽查，也會要求學校把關，另手冊和契約也有要求。