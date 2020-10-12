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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

加速農作物產銷 陳其邁允覓地建希望廣場

中央社 / 高雄12日電

高雄市長陳其邁今天到美濃區訪視木瓜農，談到農作物的產銷，他允諾要覓地建置一處「希望廣場」，加速農作物的生產及銷售，增加農民收益。

陳其邁上午由農業局代理局長王正一、美濃區農會總幹事鍾清輝、加洲果菜運銷合作社代表、全聯採購專員等人陪同到美濃區訪視木瓜園並聽取農民對木瓜產銷的意見。

陳其邁指出，在台北市有「希望廣場」假日人潮湧現，民眾爭購農產品，高雄也要建置一處，他向大家徵求建置地點意見也盼協助找土地，市府願意儘快興建一處希望廣場，看是座落在國道10號末端處或是在市區都可以，讓產銷更快速。

他說，木瓜於8、9月價格較差，美濃農會和生鮮業者用截切方式送到連鎖超市等通路，再者也有加洲果菜運銷合作社的協助等，希望產銷距離再縮短就能將木瓜等水果直接送到消費者手上，所以市府要開始和大型超商合作，盼能增加木瓜價格及農民收益。

陳其邁感謝市議員林富寶等人協助爭取高雄市加碼補助農作物收入保險等建議，其中木瓜也是在8項開放的作物項目之中。

高雄市木瓜全年收穫面積為280公頃，今年產量約1萬4919公噸，占全國約1成，主要產區在美濃、旗山、杉林及六龜等地。

農業局指出，今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響運輸成本增加，國內成為重點行銷管道，以品牌分流協助木瓜舖貨，美濃區農會和超商販售「月光山」木瓜截切盒已出貨逾200公噸，加洲果菜合作社以美濃「二代木」木瓜品牌做區隔上架全聯通路，每週出貨1000顆木瓜，盼未來可以增為每週5000顆木瓜。

美濃 陳其邁 農民

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