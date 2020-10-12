中山大學積極申設醫學院 在高榮設臨床醫學教研辦公室
中山大學積極申設醫學院系，繼5月締約高雄榮民總醫院為教學醫院，8月聘請前高榮副院長鄭紹宇擔任學士後醫學系籌備處主任，今天並在高榮教學研究大樓，揭牌設立「國立中山大學臨床醫學教學研究中心高榮辦公室」，宣示中山與高榮在臨床醫學教學、研究及醫學人才培育方面更加緊密結合。
「中山與高榮要為台灣的醫療困境找出路，為民眾謀福！」中山大學校長鄭英耀表示，南北醫療資源嚴重失衡，高屏澎東區域內沒有任何一所公立大學醫學系，未來因應國家公共醫療政策恐有不足。高屏澎東地區人口老化指數高、幅員廣大，轄內多山，又有離島偏鄉，醫師人力不足，更深受其害。
中山大學副校長蔡秀芬指出，從106年中山大學管理學院與高榮合作開設「榮總醫務管理碩士學分班」開始，至今已辦理8期，約有300名榮總學員參加，培育近20名碩、博士生。在研究方面，近5年雙方也投入支持「榮中計畫」。中山高榮強強聯手，可以為醫學人才培育，提升區域醫療品質。
高榮院長林曜祥表示，高雄榮總的發展方向，與中山相互呼應，面對高齡化社會、人力資源缺口的趨勢，高榮以創新思維結合人工智慧、感測與大數據、雲端科技等技術，應用於醫療照護領域，未來將與中山大學攜手並進，透過頂尖大學注入豐沛的研發能量，迸發醫學創新的活泉。
中山大學現設有「毒藥物暨生醫快篩研究中心」開發雷射大氣質譜儀，可在1分鐘內從病人皮膚及體液，測出毒藥物種類，已成功應用在臨床急診毒物醫療，未來可針對類似武漢肺炎的新冠狀病毒病人進行快速篩檢，加速醫檢時效。「晶體研究中心」研發閃爍晶體應用在正子顯影偵測器核心元件，對診斷癌症及阿茲海默氏症等所需的生醫影像，從原先只可偵測10mm大小腫瘤到可看出小如4mm的腫瘤，及早偵測惡疾。
中山大學也應用AI科技強化跨領域研究，開發「舌診系統」輔助中醫診斷，鄭英耀說，這是全國所有一級教學醫院的中醫部都採用的設備，另外包括生醫感測晶片、醫學影像分析、智能輔具及VR醫療開發平台等成果，都是申設後醫系的優勢條件。全亞洲唯一的「氣膠科學研究中心」則致力於PM2.5預防醫學及氣膠生醫研究，探討因PM2.5所誘發之病症如呼吸道及肺部疾病、心血管疾病和兒童大腦智力發展遲緩等的成因與解方。
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