退役飛官成為旅遊復康巴士司機 更多一份社會責任

屏東縣旅遊復康巴士司機王志宏、邱威諭，兩人是中正預校同學，在陸軍擔任眼鏡蛇攻擊直升機飛官，希望能有多點時間陪伴家人，3年多前，兩人先後從軍中退役，巧妙機緣成為旅遊復康巴士司機，他們載著身障者出遊，更多一份社會責任。

邱威諭在軍中21年，他說，退役後某天，他剛好在路上遇到停在醫院附近的復康巴士司機，當時和司機聊天，才了解復康巴士司機的工作，之後就投履歷，隔幾天收到通知，同學王志宏退役後，在他介紹下成為旅遊復康巴士司機。

「幫助身障者，當他們的交通工具」邱威諭說，開旅遊復巴讓他最印像深刻扮演「圓夢者」角色，曾載一名癌末患者，希望回到小時候成長的地方做人生巡禮，從屏東開到嘉義，當天也是癌末患者兒子的生日，中午幫他們過生日，協助完成願望。

從軍23年王志宏說，從飛官到司機大哥，心態調適轉變很重要，接觸身障朋友，能載他們到處玩，「看到他們開心，自己心情也變好」。