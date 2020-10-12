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屏東旅遊復康巴士 載身障者上山下海 「很感動」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
61歲的王愛惠（左）因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑（左後），還有小兒麻痺的姐姐王愛真（右），9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊到龍盤公園。圖／屏東縣府社會處提供
61歲的王愛惠（左）因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑（左後），還有小兒麻痺的姐姐王愛真（右），9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊到龍盤公園。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府社會處從2016年推動旅遊復康巴士身障者出遊無礙，也成為家庭圓夢的載具。61歲的王愛惠行動不便，她與小兒麻痺的姐姐王愛真，姐妹倆搭旅遊復巴出遊，來到墾丁鵝鑾鼻、龍磐大草原，回想起小時候出遊的情景，看著山、海「很感動」，也感受無障礙環境設施的進步。

61歲的王愛惠因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑，還有小兒麻痺的姐姐王愛真，9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊，走訪鵝鑾鼻、龍磐公園、滿州佳樂水。王愛真說，身障者平常出遊不易，這次出遊發現無障礙設施完善，電動輪椅通行自如，若是以前自己叫車，很不方便，只能停留在定點。

王愛惠與丈夫郭重崑兩人第一次約會、求婚都在佳樂水，夫妻倆說，沒想到30多年後，還能再來，心境轉變大不同，看著開闊海洋，超舒服。王愛惠長居夏威夷多年，她說，搭旅遊復巴出遊，感受到台灣無障礙環境進步，「玩得很過癮」。

另外一對姐妹為能多點時間陪伴年邁父母親，只要有空，預約旅遊復巴帶著父母親出遊，從一開始出門3小時、5小時、1天到安排兩天一夜、三天兩夜的遊程，期盼跟父母親一同創造更多旅行回憶。

屏東縣府社會處從2016年推行旅遊復康巴士，每年預約出遊趟次持續增加，2017年174趟次、2018年217趟次與2019年584趟次，今年1到8月有360趟人次，下半年度疫情趨緩，旅遊復巴夯，10月起到11月的每個周末假日幾乎都有預約，屏東旅遊復巴的足跡最遠到過苗栗、花蓮。

屏東縣旅遊復巴有2輛，5人座與7人座，旅遊復巴內有安裝旅遊娛樂設備，卡拉OK，縣府也推出友善旅遊參考路線，縣內最熱門無障礙景點，海生館、鵝鑾鼻公園、車城福安宮、龍磐公園與林後四林平地森林遊樂區。

社會處指出，評估景點無障礙設施，會考量風景區路面狀況、輪椅上下車的方便性，風景區周邊的無障礙廁所設置情況，旅遊復巴收費方式比平常包車省一半。

61歲的王愛惠（右前）因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑（右後），還有小兒麻痺的姐姐王愛真（左前），9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊，感謝司機大哥王志宏（左後）的細心。記者劉星君／攝影
61歲的王愛惠（右前）因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑（右後），還有小兒麻痺的姐姐王愛真（左前），9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊，感謝司機大哥王志宏（左後）的細心。記者劉星君／攝影
61歲的王愛惠（右一）因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑（右後），還有小兒麻痺的姐姐王愛真（右二），9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊，走訪鵝鑾鼻、龍磐公園、滿州佳樂水。記者劉星君／攝影
61歲的王愛惠（右一）因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑（右後），還有小兒麻痺的姐姐王愛真（右二），9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊，走訪鵝鑾鼻、龍磐公園、滿州佳樂水。記者劉星君／攝影
王愛惠（右）與姐姐王愛真搭旅遊復康巴士到龍磐公園。圖／屏東縣府社會處提供
王愛惠（右）與姐姐王愛真搭旅遊復康巴士到龍磐公園。圖／屏東縣府社會處提供
61歲的王愛惠（右）因膝蓋開刀走路不方便，與小兒麻痺的姐姐王愛真（左），搭旅遊復巴出遊到滿州佳樂水。圖／屏東縣府社會處提供
61歲的王愛惠（右）因膝蓋開刀走路不方便，與小兒麻痺的姐姐王愛真（左），搭旅遊復巴出遊到滿州佳樂水。圖／屏東縣府社會處提供
61歲的王愛惠（右）因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑（右後），還有小兒麻痺的姐姐王愛真（左），9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊來到滿州佳樂水。圖／屏東縣府社會處提供
61歲的王愛惠（右）因膝蓋開刀走路不方便，她與丈夫郭重崑（右後），還有小兒麻痺的姐姐王愛真（左），9月下旬3人第一次搭旅遊復巴出遊來到滿州佳樂水。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府 身障者 巴士

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