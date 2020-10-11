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聯合豐年節卡司堅強 梁文音、宋楚琳全是高雄原青
2020高雄聯合豐年節即將到來，10月17日將在捷運鳳山西站1號出口旁廣場登場。高市府原民會指出，今年舉辦「高雄豐潮－原青崛起」晚會，邀請梁文音、宋楚琳、金秀麗及舞炯恩．加以法利得等人接力演唱，展現原住民熱力。
高雄市府原住民委員會指出，今年豐年節活動以高雄在地族群拉阿魯哇族為主題，透過表演展現族群文化的認知及守護。「豐潮」是指高雄匯集全台灣有山有海的族群人口，展現高雄多元文化獨特性。
今年邀請高雄市原鄉及都會區原住民帶來精彩樂舞展演，晚上活動將由各部落青年會共同呈現有別以往的青年之夜，邀請拉阿魯哇族宋楚琳、茂林魯凱族梁文音、茂林魯凱族金秀麗、排灣族舞炯恩．加以法利得等人到場演唱。
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