聯合豐年節卡司堅強 梁文音、宋楚琳全是高雄原青

2020高雄聯合豐年節即將到來，10月17日將在捷運鳳山西站1號出口旁廣場登場。高市府原民會指出，今年舉辦「高雄豐潮－原青崛起」晚會，邀請梁文音、宋楚琳、金秀麗及舞炯恩．加以法利得等人接力演唱，展現原住民熱力。

高雄市府原住民委員會指出，今年豐年節活動以高雄在地族群拉阿魯哇族為主題，透過表演展現族群文化的認知及守護。「豐潮」是指高雄匯集全台灣有山有海的族群人口，展現高雄多元文化獨特性。